Her er Jørn Hoels beste sjekketriks

Musiker Jørn Hoel er ikke lenger et helvete å elske. I dag foretrekker han å tilberede kylling framfor å jage høner.

Jørn Hoel er ikke bare musikeren bak låter som «Har en drøm» og «En blå løk». Han er også radioprogramleder, matskribent, Masterchef-deltaker og forhenværende musikkjournalist. Allerede som femtenåring begynte han å anmelde musikk for ei avis i Tromsø. Seinere anmeldte Jørn også restauranter, helt uten dekknavn.

– Dekknavn er feigt. Du skal stå for det du gjør. Jeg ringte alltid opp eieren av restaurantene etter å ha anmeldt dem. Da jeg ga et spisested i nabobyen Harstad nesten full pott, ble jeg skjelt ut på telefon av en restauranteier i Tromsø. Han mente jeg var for kritisk, sier Jørn og ler.

Til tross for at Jørn Hoel elsker å kaste seg ut i nye ting, er han ikke med på alt. Skal vi danse er ikke noe for ham.

– Jeg er helt ræv på å danse. Farmen kjendis driver også å maser på at jeg skal være med der. Jeg har ikke sett programmet, men jeg kan tenke meg at det er helt ræva, sier Jørn Hoel og flirer, før han smetter inn et forsiktig unnskyld som kanskje er myntet på en eller annen realityprodusent.

Hørte Jørn spille − ble i Tromsø

Jørn Hoel Aktuell med:

Showet Vår Beatles-hyllest sammen med Inger Lise Rypdal, Bjarte Hjelmeland, Atle Pettersen og Lise Karlsnes.



Kjendis du vil bo i kollektiv med?:

-- Atle Pettersen. Han er sprek, søt og snill. Dessuten sier Atle selv at han god til å vaske opp.



Siste kulturopplevelse:

-- Atle Pettersen. Han hopper og danser rundt omkring på scenen, noe som er veldig inspirerende



Frykter du døden?

-- Jeg tror Atle Pettersen kommer og redder meg fra døden. Nei da. Jeg fikk hjerteinfarkt for litt over 15 år siden. Det er genetisk, og alle mennene på farssiden har dødd veldig unge. Men jeg går ikke rundt å tenker på det hele tiden.





I 1986 sa Jørn ja til å bli med i Melodi Grand Prix, men turte ikke å si til kompisene hjemme i Tromsø at han skulle være med i noe så corny som MGP.

– Den gangen var det ingen som ville være med i Melodi Grand Prix.

Det var norskamerikaneren David Chocron som sto for tekst og melodi på låta «Inkululeko». Chocron reiste fra USA til Nord-Norge for å se landet der hans mor hadde sine røtter. Av en tilfeldighet havnet den unge amerikaneren på et utested der Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen sto for musikken.

– David Chocron syntes det var så kult i Tromsø at han bestemte seg for å bli der. Han lærte seg flytende norsk på rekordtid.

I mars ʹ86 framførte Jørn, Chocron, Albrigtsen og et afrikansk bandet «Inkululeko» under den norske Melodi Grand Prix-finalen i Stavanger. Låta kom på andreplass, og med det fikk Jørn Hoels musikerkarriere en pangstart.

– Jeg ble faktisk invitert ned til Sør-Afrika for å spille med Miriam Makeba. Jeg trodde jo bare det var sånn skjult kamera-kødd. Da jeg for ti år siden spilte med et band i Mosambik, visste alle hvem jeg var, fordi de hadde hørt «Inkululeko».

Jørn elsker høne

Til tross for suksessen i 1986 forteller Jørn at han ikke har noen planer om å melde seg på Melodi Grand Prix igjen. Gjennom årene har han gitt ut en rekke album, og i 2000 laget han plata med den underfundige tittelen En blå løk.

– Det er en matoppskrift. Hvis du baker en rød løk i ovnen, så vil den etter hvert bli blå. Jeg er veldig glad i kylling. I Nord-Norge sier vi høne.

Du sier at du er glad i høne. Hva liker du best, lår eller bryst?

– Lår, så absolutt. Jeg har et bilde på kontoret mitt forestillende et kvinnelår. Det har jeg blitt kritisert for av kona mi, men jeg må ha det hengende.

Hva disker du opp med hvis du skal imponere ei dame?

– Det er ikke så viktig for meg lenger. Jeg kan gjerne bruke flere dager på å planlegge et måltid.

– Nå tror jeg at jeg er jævlig hyggelig

I 1980-årene ble Jørn Hoel kåret til Norges mest sexy mann. I samme periode kom han opp med sitt ultimate sjekketriks. Unge Jørn var på bar i New York, og prøvde forgjeves å få kontakt med den yppige servitrisen. Lokalet var smekkfullt, og dama gikk forbi ham flere ganger. Jørn følte seg oversett. Derfor kom den norske sjarmøren opp med en metode som garantert ville påkalle servitrisens oppmerksomhet.

– Jeg la meg på gulvet. Mens servitrisen sto og skjenka opp øl til en gjeng, kom jeg svømmende på rygg langs bargulvet. Da fikk jeg kontakt.

Er du «et helvete å elske»?

– Før var jeg kanskje det. Nå tror jeg at jeg er jævlig hyggelig.

Først med sang om «fysisk kjærlighet»

Foto: Jarl van Sterkenburg

– Ja, sier Jørn.

Da han var elleve-tolv år gammel kom det en søt jente flyttende til Tromsdalen. Hun hadde hund og det hadde Jørn også. En dag ringte hun på hos Jørn og spurte om han ville gå tur med hunden.

– Jeg var egentlig ikke så interessert og var mer opptatt av musikk og idrett. Men jeg ble med.

Det hadde nettopp snødd, og de to slapp hundene løs på et jorde.

– Vi la oss ned og lagde engler i snøen, og hendene våre kom borti hverandre. Det var veldig fint.

Det var sannsynligvis første gang noen i Norge sang om fysisk kjærlighet, forteller Jørn.

– Da plata kom ut, avlyste flere av arrangørene på Vestlandet konsertene med meg.

Synger med Atle Pettersen

Nå skal han igjen tilbake til Vestlandet. I disse dager turnerer han landet rundt med showet Vår Beatles-hyllest. Sammen med Inger Lise Rypdal, Bjarte Hjelmeland, Atle Pettersen og Lise Karlsnes framfører Jørn gamle Beatles-låter.

– Før likte jeg John Lennon best, men de siste årene har jeg fått mer sansen for Paul McCartney. Han slo meg alltid som veldig glætt, med det var han som ofte åpnet opp for nye impulser. Han var en intellektuell type, som inspirerte resten av bandet.

Hvilken Beatle er du?

– Ringo eller Paul? Vet da faen! Jeg tror jeg er mest lik Jørn Hoel.