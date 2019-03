Ett skritt nærmere nybygg

Onsdag 20. mars ble det kjent at Velferdstinget ønsker Sit skal sette av overskuddsmidler til nybygget.

Samfundetleder Eirik Sande er kjempefornøyd med det nye tilskuddet.

– De ca 150 millioner kronene nybygget vil koste er fortsatt ikke fullfinansierte, men vi er i rute i forhold til planen og har enda ikke møtt på noen store hindringer.

Velferdstinget anser 10 millioner kroner fra Sit som allerede øremerkede. I tillegg mener de at Sit skal sette av 45,6 prosent av årets overskudd til nybygg.

– Det er et konkret og viktig vedtak.

Sande legger til at dette er et fint signal, og at Samfundet samarbeider godt med både Sit og Velferdstinget. Samtidig understreker han at pengene ikke er utbetalt enda, men vil bli bevilget av Sit-styret ved årsoppgjøret.

Godt samarbeid med andre aktører

Videre jobber Samfundet kontinuerlig for å holde kontakt med Trondheim Kommune og private stiftelser. Studenttinget har også vedtatt at de ønsker at NTNU skal bidra med 60 millioner.

– De sikreste pengene er likevel de vi har selv, og de skal utgjøre ca 20 prosent av hele finansieringen. Dette består av salget av fengselstomta og andre midler, sier Sande.

Nybygget som i utgangspunktet er planlagt å stå ferdig til UKA ‘21, har enda ikke møtt på noen store hindringer.

– Vi samarbeider godt med aktørene, og dette bidraget er et kjempefint signal å få!

Det ble publisert en tidligere versjon av denne saken som siden har blitt endret etter at Under Dusken har fått nye opplysninger.