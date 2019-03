En smak av akustisk honning

Høy gubbefaktor, men god stemning preger deLillos akustiske konsert på Byscenen.

Fredagens konsert med deLillos på Byscenen var en del av akustisk turné, hvis avslappede tilbakeholdenhet strakte seg så langt at Byscenen var blitt fylt opp med sitteplasser. Disse kan nok også ha hatt sitt å si for at jeg egenhendig dro ned gjennomsnittsalderen på kveldens klientell med over førti år. Vel har kanskje bandets fanskare aldret i takt med bandet selv, men en billettpris på nesten 500 kroner har nok også hatt sitt å si for at Trondheims unge studentmasse glimret med sitt fravær.

Bandets samlede alder har derimot ikke gitt medlemmene annet enn en usedvanlig komfortabel og tilbakelent scenestil. Først etter en-to låter åpner Lars Lillo Stenberg munnen, og det er for å konstatere at «Vi snakker vel litt etterhvert, tenker jeg». Den litt tilbakeholdne spøkingen mellom bandmedlemmene bygger derimot under låttekstenes fra før av enkle og naive preg, og sammen skaper det en stemning i salen som får publikum til å le bare Stenberg påpeker at det blåser mye om dagen.

deLillos er kanskje for mange mest kjent som et allsang-band, men dette var ikke en allsangkonsert. Slikt sett var det å ha en akustisk konsert et veldig godt grep fra bandets side for å få løftet frem låter som Fullstendig oppslukt av frykt og den av nyere dato Drøm, som gjorde seg helt nydelig på en akustisk scene.

Bandet selv peker ut en pianoframførelse av Suser avgårde alle mann der hele bandet sitter plassert bak klaveret som konsertens høydepunkt. Til tross for artig visuell effekt som fotografen nok benyttet seg godt av, kan jeg ikke selv si meg enig. Kveldens høydepunkt for meg var derimot en svært sterk og innlevet versjon av Hjernen er alene, som fremdeles sitter i kroppen den dag i dag.

deLillos er for mange kjent for hits som «Tøff i pysjamas» og «Neste sommer», låter som ei heller lot vente på seg på Byscenen denne kvelden. Jeg har to kun punkter å sette fingeren på. Det ene er de gjerne kunne ha benyttet anledningen de akustiske instrumentene bød på til å løfte frem i lyset enda flere av deres gode, men glemte, ballader, og heller spare noen av deres mest fartsfylte publikumsfavoritter til allsangscenen på sommerturneen. Det andre er den sjansen de mistet da de valgte å trykke Tøff i pysjamas på en T-skjorte.

For er det èn type plagg fanskaren deres virkelig bruker penger på, er det jo pysjamas.