Gøy Ålesund-rap

Isak Shortys ungdommelige tilskudd til norsk hip hop viser at han er en gryende stjerne innen sjangeren.

Isak Kvamme, mest kjent som Isak Shorty, ankommer Knaus ved midnatt på lørdag. Gutten fra Ålesund har allerede rukket å samle opp en god del lyttere på diverse strømmetjenester, og har hatt et godt 2018 bak seg med blant annet mottakelse av musikkpris og opptreden på Øyafestivalen. Det er likevel ikke et stort oppmøte blant publikum ved konsertstart denne kvelden, noe som tyder på at han fremdeles har en vei å gå for å bli et mer kjent navn innen hip hop-miljøet i Norge.

Det er likevel mye engasjement og energi som møter oss mens Isak Shorty står på scenen. Han har en tilstedeværelse som gjør det gøy å stå blant publikum selv på de mindre kjente bidragene, og Ålesund-tilrop som uten tvil fyrer opp de oppmøtte sunnmøringene. Selv for sin unge alder har han en gryende stjernefaktor som ikke er vanskelig å legge merke til. Det kommer spesielt til uttrykk gjennom låta «Fire», som viser Isak Shorty ved sin beste side denne kvelden. Samtidig er det dessverre en uhøytidelig stemning og mangel på kreativitet over det hele som til en viss grad bidrar til følelsen av å være på en skolefremføring store deler av konserten. Jeg savner også å høre Isak Shortys siste utgivelse «Blomst» som kom ut i fjor høst.

Isak Shorty stråler stjernepotensiale, og lykkes i å gi Trondheim en smakebit på hva han har å by på. Det er likevel en konsert som fort kan gå i glemmeboka for min del, og jeg skulle ønske det var mer av det uforventede som møtte meg denne lørdagskvelden. Jeg ønsker uansett Isak Shorty varmt tilbake og spår gode fremtidsutsikter for Ålesundsgutten.

