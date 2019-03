Sterke bånd og sterke stemmer

Samfunnet bak Samfundet: Det er mellom 60 og 80 korister i Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening (TKS), og massevis av engasjement

Notearkene flagrer for å finne side tolv. De starter øverst på siden, med opptakt. Sangstemmene fyller forelesningssalen på Gløshaugen, og man skulle tro at TKS fylte alle stolene, men over halvparten står ledige.

Dirigent Eirik Mundhjeld gir tonene på elektrisk piano mens han leder koristene gjennom sangen med kroppsspråket sitt. Det er tydelig at dette er et trygt rom for alle til stede. Latteren sitter løst mens det både trampes og klappes til tross for den relativt trange plassen mellom stoler og bord i auditoriet.

Mer kor, mer moro

Hver onsdag øver de fra klokken 19 til 22, og etterpå er det sosialt samvær. Men det er ikke bare på onsdager denne gjengen er sosiale, det er nemlig sosiale ting som skjer hver eneste kveld for de som ønsker.

– Vil du gjøre kor hver dag kan du det, du kan bruke så mye tid du vil. Vi er veldig sosiale og kjenner de fra de andre korene godt, sier andre sopran Tora Hustad.

Trondheim har et stort kormiljø hvor det er lett å engasjere seg om man er glad i å synge og være sosial. Etter å ha engasjert seg i TKS, er det mulighet for å få enda mer kor i hverdagen.

– For å bli med i Candiss og Knauskoret må man allerede være med i TKS, forklarer Hustad som selv var med i Knauskoret tidligere.

Knauskoret består av en håndfull korister fra Samfundets kvinne- og mannskor, mens Candiss er et rent kvinnekor.

Les også: Dette er noe annet enn kirkekor og «Kom mai du skjønne milde»

Mangfold

Det er mer enn bare øvinger og konserter man får erfaring med som medlem av studentkoret. Her er det mange verv å velge i.

– Vi har verv nok til alle! Vi har mange oppgaver som må gjøres, som å holde styr på økonomien, promotere og arrangere, forteller koristene.

I dette studentkoret er det mange forskjellige kvinner som møtes. De har bakgrunn fra forskjellige studier og steder, noe de ser på som verdifullt når de skal få organisasjonen TKS til å gå rundt.

Hvert semester setter de opp konsert og er med på andre korarrangementer.

– Vi setter opp en konsert 30. mars som heter «Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening (re)presenterer: KVINNER», forteller Mathilde Eiksund.

Eiksund synger første alt i koret og er et levende resultat av Trondheimstudentenes kortradisjoner. Begge foreldrene hennes sang nemlig i kor på Studentersamfundet.

Konserten skal sette fokus på kvinner i musikkhistorien. Det er nettopp på grunn av kvinner med pågangsmot at TKS i det hele tatt har vært til i hele 89 år.

– Det var kun én kvinne som ble uteksaminert av gamle NTH i 1934, men TKS bestod fortsatt, tilføyer Hustad.

Vil du være med i korfamilien må du søke til høsten før resten av gjengene på Samfundet har opptak.