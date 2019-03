Regjeringen har midler til bygging av 2000 nye studentboliger til overs

Det er satt av midler til å bygge 3400 nye studentboliger, men landets samskipnader sendte bare inn søknader til 1448. Sit har ikke søkt om støtte til bygging av nye studentboliger i Trondheim.

Kunnskapsdepartementet stiller opp med støtte til å bygge 3400 nye studenthybler i Norge, men har kun fått søknader om økonomisk tilskudd til å bygge 1448 i 2019, melder Universitetsavisa. Det betyr at regjeringen fremdeles har midler til 2000 boliger innenfor budsjettet. På grunn av mangel på søknader om økonomisk støtte har alle studentskipnadene som søkte, fått det innvilget. Dette inkluderer ikke støtte om rehabilitering av boliger, kun bygging av nye.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) er overrasket over mangelen på søknader.

– Regjeringen har bevilget penger til rekordmange boliger, men det er for få byggeprosjekter klare. Det er overraskende, sier Nybø i en kommentar til Dagbladet.

Hun legger til at hvert år står tusenvis av studenter i kø for å få studentbolig, og at det lenge har vært et krav fra studentorganisasjonene å skaffe nye boliger. Nybø sier hun vurderer å utsette søknadsfristen for å gi flere samskipnader en mulighet til å få nye prosjekter klare.

Stort behov i Gjøvik

Boligdirektør for Studentskipnaden i Trondheim, Ålesund og Gjøvik, Lisbeth Glørstad Aspås, sier til Under Dusken at de har fått innvilget økonomisk støtte til nye byggeprosjekter i Gjøvik i 2019.

– Vi har fått tilskudd for 228 hybelenheter på Gjøvik. Vi er veldig glade for at det vil bli bygget nye studentboliger i Gjøvik, der er det et stort behov for nye boliger og hybler for NTNU-studentene.

I Trondheim er det derimot ikke like stort behov for øyeblikket, ifølge Aspås.

– Vi har ingen grunn til å tro at det er mangel på studentboliger for studentene som søker bolig i Trondheim. Det har ikke vært en stor vekst av søknader her, så det er under kontroll.

Sit har likevel større ambisjoner for Trondheim for framtiden.

– Det er store planer for utbygging av nye studentboliger i Trondheim i anledning utbygging av campusområdene i sentrum. Når vi har prosjektplanene klare, vil vi søke om regjeringens støtte til de nye boligene.