Den London baserte afro-funkgruppas nyeste plateutgivelse skjuler platte, endimensjonale låter bak et det som ved første øyekast er et spennende lydbilde.

Albumets første låt «I Need You To Be Sweet like Sugar (Nnge Ntn Suga)» starter lovende med drivende bass, blåseseksjon, samt en dansbar rytme og synt-linje. Låta klarer å holde oppmerksomheten til lytteren fra start til slutt, men man begynner allerede her å stusse over mangelen på variasjon mellom låtas start- og endepunkt.

Oppfølgingslåta «Wanna Come Down» er symptomatisk for store deler av albumet. Låta starter med god driv, men slagkraften dør sakte, men sikkert ut. I løpet av de fire minuttene låta varer,foretar bandet knapt noen forandringer i hverken arrangementet av låta eller lydbildet.

Heldigvis leverer tittellåta «Tell Me (Doko Mien)», og hever nivået på skiva i de 3 minuttene og 45 sekundene den varer. Her får man følelsen av at det er en viss progresjon som finner sted mellom låtas start og slutt. De forskjellige elementene i låta krydres med mindre variasjoner i tilstrekkelig grad til at elementer som blir introdusert etter at låta har spilt i mer enn et minutt faktisk skiller seg ut.

Dessverre for Ibibio Sound Machine har de ikke klart å overføre lekenheten sjangeren fordrer til deres tredje album. Selv om mange av låtene ofte starter lovende, ender de opp med å bli såpass gjentagende og forutsigbare fra start til slutt at det rett og slett ikke er særlig underholdende musikk å høre på. For å spissformulere det: det mest overraskende med albumet er hvor få musikalske vendinger som overrasker deg som lytter. Det virker som om bandet ikke har gitt seg selv tid til å forløse de oppmerksomhetsfangende låtintroene på en meningsfull måte, og resultatet blir av den grunn 41 likegyldige minutter med lyttetid.

Albumet som helhet klarer ikke fange oppmerksomheten til lytteren i lengre perioder. Dessverre for Ibibio, har de klart å gjøre det som burde vært et spennende lydbilde like stimulerende som toneleiet til Microsoft Sam.