Taco med kjærlighet

Utfordre den trygge fredagstacoen. Lag en fest for smaksløkene med hjemmelaget krydder og høyrygg.

Denne oppskriften er en investering i både tid og penger med en kilopris for kjøttet på 189 kroner. Det høres kanskje ut som mye for studentbudsjettet, men etter å ha lagd dette en dag du har god tid, kan du fryse det ned i porsjoner til mange tacomiddager framover. Prisen per middag er dermed ikke like avskrekkende som det først virket da du dro kortet i kassa på butikken.

Du trenger:

Ca. 1 kg høyrygg eller en annen type kjøtt som tåler lang koketid

2 løk

4 hvitløksfedd

1 mango

1 ananas

2 stk chili

En liten bit mørk sjokolade (kan sløyfes)

3-5 laurbærblader

En klatt smør

Olje

Eventuelt 1 dl vann for litt mer saus

Krydderblanding:

En stor klype av hver (Obs: her brukte jeg hele krydder, ferdigmalt kan også brukes):

Oregano

4-5 stjerneanis

Spisskummin

2 kanelstenger

Kardemomme

Røkt paprikapulver

Nellik

Tørket einebær

Korianderfrø

Revet muskat

Tørket chili

Pepper

Salt

Pass på at krydder som spisskummin, nellik, kardemomme og muskat fort kan bli dominerende. Bruk derfor disse med varsomhet. Tacokrydderet kan du lage i større mengder og lagre i månedsvis i et lufttett glass eller en boks.

Slik gjør du: