Ny NSO leder velges første helgen i april

1. april ble det kjent at Marte Øien, tidligere leder i Studenttinget NTNU, har flertall fra Norsk studentorganisasjons (NSO) valgkomité.

NSOs valgkomité kom med en delt innstilling til ledervervet 1. april. Øien ble innstilt med flertall fra valgkomiteen, mens et mindretall innstilte Susann Andora Biseth-Michelsen, nåværende leder av Studentparlamentet ved UiO, opplyser Universitas. Det vil si at et flertall i valgkomiteen vil sterkt anbefale Øien under valget på NSOs landsmøte første helgen i april.

Sikre godt grunnlag for politiske avgjørelser

Øien har vært engasjert i studentpolitikken og NSO i fire år, og er for tiden nestleder i studentorganisasjonen. Med lang erfaring stiller hun med klare mål for sitt lederskap.

– Målet er å samle studentene. Å være en samlet studentbevegelse som kan være en tydelig premissleverandør for viktige studentsaker.

Selv mener hun det er viktig at NSO arbeider for å passe på at politikere får riktig informasjon som de bruker når de tar store beslutninger som angår studenter.

Hun trekker frem at regjeringen i fjor høst vedtok at studenter som ikke fullfører graden mister 15 prosent av stipendet.

– Det er viktig at vi får gjennomført en levekårsundersøkelse for studentene slik at vi kan forhindre at politikere fatter beslutninger på manglende grunnlag.

Hva er det ved studentpolitikken som engasjerer deg?

– At vi får til utrolig mye positivt som forbedrer ting for dagens og framtidens studenter.

Øien mener hun er svært klar for dette vervet.

– Den erfaringen og den kunnskapen jeg har fått har gitt meg et grunnlaget som vil gjøre meg til god leder av organisasjonen.