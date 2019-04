Skal ro seg til seier med blod, svette og årer

Etter en imponerende innsats under Studentlekene jakter NTNUI Roing nå gull under Studentmesterskapet i Bergen og NM på Årungen.

NTNUI ROING: • Trondheims studentidrettslag i roing.

• NTNUI Roing har mer enn 70 aktive medlemmer.

• NTNUI Roing trener på Jonsvannet om sommeren, og på Nidelven om våren mens det fremdeles er is på førstnevnte.

• Høydepunkter denne sesongen: Studentlekene, studentmesterskap på vannet i bergen i mai, og NM på Årungen i september.







Det er bare noen uker siden Studentlekene ble gjennomført. Blant årets mange idrettslag finner vi NTNUI Roing som stilte med hele ni stafettlag og 15 individuelle deltakere. Etter flere dager med intens konkurranse klarte klubben å vinne hele 13 medaljer. Leder Sara Hegge for NTNUI Roing er veldig fornøyd med innsatsen til deltakerne.

– Jeg er kjempefornøyd! Vi ble beste roklubb under lekene, og det viser at vi er et miljø med stor bredde og høyt aktivitetsnivå, forteller Hegge.

Stiller sterkt til regattasesongen

Vanligvis trener NTNUI Roing på Jonsvatnet om sommeren. Nå som det er vinter og is på vannet trener de inne på Nardo treningssenter. Men så fort isen smelter planlegger roklubben å ta båtene ut på vannet igjen.

Så lenge vintersesongen fortsatt er her begrenser det NTNUI Roings muligheter til å trene ute. Konkurranser som Studentlekene er derfor en god mulighet til å forberede seg til sommersesongen.

– Vintersesongen er lang i Norge med is på alle vann, og da er det fantastisk å ha et arrangement som Studentlekene å trene mot. Det er også en enestående mulighet til å sjekke formen på resten av student-Norge, forteller Hegge.

Blant roerne som imponerte under årets Studentleker er Ole Amund Storlien som satser aktivt mot nasjonale og internasjonale roregattaer. Dette viste han da han vant herreklassen i 2000 meter med en tidsmargin på 25 sekunder. Storlien deler Hegges tanker om vinterkonkurransene.

Ferske roere blant de beste

Det er ikke bare i herreklassen vi finner mesterroere i NTNUI Roing. Blant roerne på kvinnesiden som viste seg fram under Studentlekene finner vi også Kristin Lyche. Lyche startet i NTNUI Roing høsten 2018 og har selv bakgrunn fra skiskyting.

Til tross for at Lyche er relativt fersk i rosporten, så har hun gjort mye progresjon i løpet av kort tid. Etter bare et halvt år i klubben kan Lyche skryte på seg sølvmedalje i 2000 meter fra Studentlekene, samt stafettgull. Lyche mener selv at miljøet i klubben er en stor del av grunnen til at hun har gjort det så bra.

– For meg er miljøet i NTNUI Roing det viktigste. Jeg har fått mange nye venner, som jeg stortrives sammen med. Det er skikkelig gøy å være en del av et lag der vi heier på hverandre, trener hardt, spiser kanelboller, sushi, drikker cava og drar på bankett. Det er definitivt grunnen til at jeg har hatt en rask progresjon på romaskin, forteller Lyche.

Aldri for sent å begynne

I tillegg til Studentlekene presterte Storlien å nå en sterk femteplass under NM i romaskin i Bergen i februar. Storlien ser på det som en sterk motivator at han fortsatt kan gjøre framgang i treningen sin takket være roingen. Han beskriver sin sene introduksjon for sporten som en styrke heller enn en byrde.

– Det er en veldig motiverende tanke å vite at det ikke er for sent å bli god selv om man begynte med sporten ganske sent, og det er noe NTNUI Roing har bevist. Siden jeg er ganske fersk i sporten er det også lettere å oppleve framgang i treningen, og det er noe jeg alltid har funnet veldig motiverende, forklarer han.

Kombinerer sterk treningsvilje med et godt sosialt miljø

For Storlien er ikke roing bare en artig og spennende sport, men også en mulighet for å oppnå økt treningsvilje og en arena hvor man finner gode venner.

– Det er først og fremst veldig spennende og gøy. For meg som er ganske fersk i denne sporten har NTNUI Roing betydd veldig mye for at jeg i sommer bestemte meg for å øke seriøsiteten i treningen. Sist, men ikke minst, finner man alltid gode venner som klarer å gjøre all treningen gøy, sier Storlien.

Selv om roing kanskje kan virke som en skummel sport for enkelte blir man ifølge Storlien tatt godt vare på. I roklubben finner man ikke bare erfarne medlemmer som kan hjelpe nye roere med gode råd, men også nyere medlemmer med en voldsom treningsvilje, og som aldri sier nei til en ekstra treningsøkt.

Lyche anbefaler alle som ønsker å begynne med roing å bli med på sirkeltreningene til klubben. Her er det flere erfarne roere som bruker tid til å trene opp nye og aspirerende roere.

– Bli med på rogruppen sin sirkeltrening på torsdager. Da er du i gang. Det gjør ingenting om du ikke har rodd før. Det er mange erfarne og sterke roere i gruppa, som bruker mye tid og energi på å inkludere og trene opp oss nye. Og jeg kan garantere at det er mye morsommere å ro sammen med andre enn alene, forteller Lyche.

Går for gull i Studentmesterskapet

Konkurranseroing i Norge skjer i form av både lokale og nasjonale roregattaer. De nasjonale regattaene som norgesmesterskapet foregår primært på Årungen rostadion, mens studentmesterskapet bytter sted fra år til år.

Standarddistansen for roregattaene under sommersesongen er 2000 meter med opp til åtte personer i hver båt. Da er det viktig at alle på laget er synkronisert med hverandre, påpeker Hegge.

Selv om Studentlekene er ferdig for denne gang, er det flere framtidige konkurranser som klubben ser fram til. Roklubben åpner sommersesongen når de reiser til Horten i april for å ta årets første båttur ut på vannet.

– Nå gleder vi oss til studentmesterskap i roing i Bergen i mai. Vi markerer også starten på vannsesongen med samling i Horten. Dette danner grunnlaget for oppkjøring mot studentmesterskap og er en mulighet for alle nybegynnere til å få tilbakelagt noen kilometer på vannet, forteller Hegge.