Har studert siden 1999, nå stiller han til leder av NSO

I helgen har Norsk studentorganisasjon landsmøte i Tønsberg. Der ønsker Lars Føleide å bli valgt til leder.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. I helgen samles delegater fra alle medlemslag i NSO.

På landsmøtet skal NSO blant annet vedta politiske plattformer, prinsipprogram og handlingsplan. Ikke minst skal det velges personer til tillitsverv. Til det aller gjeveste av stillingene, nemlig leder av NSO, er det i skrivende stund fem kandidater.

Vil prioritere studentvelferd

Lars Føleide (39) begynte å studere i 1999 og har jobbet med en mastergrad i informatikk på NTNU siden 2015. Det vil i så fall bli hans mastergrad nummer tre. I tillegg jobber han med mastergrad nummer fire og fem. Han ønsker å benytte sin lange erfaring som student og studentpolitiker for å fremme sine hjertesaker:

– Studentvelferd blir en kampsak for meg. Jeg har lang erfaring fra Velferdstinget. Tiden er inne for å satse mer på dette området, sier Føleide.

Delt innstilling til ledervervet

Mandag presenterte valgkomitéen sin innstilling. Det var en splittet innstilling hvor nåværende nestleder, Marte Øien fra NTNU, har flertallet av valgkomitéens stemmer. Mens et mindretall i valgkomitéen ønsket å innstille Susann Andora Biseth-Michelsen fra UiO. På tross av at ingen i valgkomitéen har stemt på Føleide har han likevel tro på egne vinnersjanser og ser på den splittede innstillingen som en fordel:

– Jeg er en spesiell kandidat. Jeg har flest studiepoeng av alle kandidatene. Også har jeg mest erfaring. At valgkomitéen presenterer en delt innstilling gjør at det er lettere for kandidatene som ikke er innstilt til å bli valgt, forteller Føleide.

Mistillitsforslag fra sentralstyret

Den 15. februar i år vedtok NSOs sentralstyre et mistillitsforslag mot Føleide. Saken ble omtalt av Khrono, fredag 29. mars. Føleide forteller at det mistillitsforslaget faktisk er hovedgrunnen til at han stiller til valg. Han påstår at mistilliten ikke er velbegrunnet:

– NSOs leder Håkon Randgaard Mikalsen opplyste desember 2018 at de hadde mottatt et anonymt varsel. Det kan være skrevet av hvem som helst, og var veldig vagt beskrevet uten henvisninger til konkrete hendelser, forteller Føleide.

Han forteller videre om at han mener saken er til for å svekke hans kandidatur og at han motiveres ytterligere til å bli valgt som leder av NSO:

– For at det skal vedtas mistillit mot noen skal det ligge ekstremt alvorlige hendelser som har pågått over lengre tid, sier Føleide.

Nåværende leder av NSO, Håkon Randgaard Mikalsen ønsket ikke å kommentere saken ytterligere.

Kamp om ledervervet

Til leder av NSO er det, i skrivende stund, fem kandidater: Marthe Øien fra NTNU, Susann Andore Biseth-Michelsen fra UiO, Lars Føleide fra NTNU, Truls Einar Johnsen fra UiB og Maya Sol Sørgård fra BI i Oslo.