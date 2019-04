Slik blir AtBs nye rutenett

Fra 3. august forandrer AtB bussrutene sine for å tilrettelegge for den stadig økende mengden reisende. Omstruktureringen skal fjerne unødvendig omveier inn i Midtbyen.

I stedet for at bussrutene skal struktureres rundt knutepunktet i Midtbyen vil AtB nå introdusere nye knutepunkt over hele byen. Det betyr at det kan bli flere omstigninger for noen, men langt mer effektivt for flesteparten av reisende.

– Målet er at kollektivtransport skal være et reelt alternativ for flere, slik at bilbruken i og rundt Trondheim ikke øker, sier Direktør Grethe Opsal, for kommunikasjon og drift i AtB.

Til trondheim2030.no skriver Trondheim Kommune at mens 15 til 20 prosent av de reisende har omstigning idag, vil rundt 30 prosent av de reisende få det fra høsten av. Enkelte må også gå litt lenger til holdeplasser, men for de aller fleste blir det ingen forskjell. Opsal forteller om bakgrunnen for det nye systemet.

– Dagens kollektivsystem stammer fra 1970-tallet. Byen har vokst og vi har dermed andre reisebehov enn tidligere.

Her kan du se AtBs nye linjekart fra august:

Foto: atb.no

Bydelslinjene vil gå mellom Trondheims bydeler, og metrolinjene mellom de forskjellige knutepunktene som blir satt opp rundt om i byen. I dagens system er det kun Midtbyen som er knutepunktet.

Bussene vil nå gå mye oftere, både bydelslinjer og metrolinje. Ventetiden mellom omstigninger kortes dermed også. Det skal også øke antall avganger på lørdager slik at kollektiv lørdagshandel skal bli en reell mulighet.

– Mange som ikke har et godt nok busstilbud dit de skal i dag, vil oppleve at bussen blir et reelt alternativ for dem, forteller Opsal.

Les også: Under Dusken ble med på prøvekjøring av de nye metrobussene

Hyppigere billettkontroll

Nye omstigningspunkter skal bygges og plasseres slik at reisende skal slippe å krysse veien for å bytte buss - omstigning skal være effektivt og oversiktlig. AtB planlegger et bedre og mer oversiktlig sanntidssystem, både på bussene og på holdeplassene, i tillegg til i app.

Av og påstigning skal også gå raskere, da man fra august ikke lenger trenger vise eller registrere billett, med mindre man reiser med enkeltbillett.

–Som følge av dette innfører vi også mer billettkontroll, så det lønner seg alltid å ha gyldig billett.

Av fordeler for studenter trekker Opsal fram mer behagelig reise og USB-uttak på bussene som fordeler i det nye systemet.

– Dagens linje 5, som går til Dragvoll via Gløshaugen, Berg, Moholt og Voll vil erstattes av metrolinje 3. Metrobussen er lyse, oversiktlige og behagelige å reise med, og har blant annet USB-uttak slik at man kan lade telefonen på farten.

Man trenger imidlertid ikke å vente til 3 august med å finne ut av hvordan reisehverdagen kommer til å se ut. Om kort tid kommer AtB til å lage reiseplanlegger på hjemmesidene sine. Opsal oppfordrer flest mulig til å sjekke den ut.

– For å finne ut hvordan det blir for deg å reise hjemmefra og til skolen, jobb eller trening, anbefaler vi alle å gå inn på atb.no/2019 allerede nå for å sjekke ut nye reiseruter.

De nye rutene sammenfaller med AtBs andre betydelige forbedringer dette året hvor de introduserer nye superbusser, metrobussene, og bygger flere nye holdeplasser tilrettelagt for flere reisende, kalt metrostasjoner, for disse bussene.