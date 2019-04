NTNU-student ny leder av Norsk Studentorganisasjon

Denne morgenen ble Marte Øien stemt fram som den nye lederen på landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon.

Landsmøtet har foregått siden torsdag, med ulike begivenheter som debatter, rapporter og vedtak. Dagens agenda startet med valg av leder til arbeidsutvalg, og senere på dagen vil det bli stemt inn et sentralstyre. Valget fortsetter i morgen, da ledere for ulike komiteer kommer til å bli kvotert inn etter hvert.

Marte Øien studerer ved NTNU, og ble valgt lørdag morgen. Det ble tidligere denne uken kjent at Øien fikk flertall fra NSOs valgkomittee. Hun har de siste åtte månedene vært nestleder, før hun i dag ble stemt inn som leder. I sin valgappell på NSOs sider skriver hun selv at hennes engasjement har bare økt det siste året.

I den samme appellen, nevner hun Shot-undersøkelsen som en motiverende faktor, og hun ønsker å løfte studentenes livskvalitet gjennom velferdstilbud og bedre studiekvalitet. Hun skriver også at hun ønsker å skape en mer robust organisasjon.

– Uten en sterk og velfungerende organisasjon, vil vi ikke ha den troverdigheten vi trenger når vi skal fremme politiske saker for de politiske partiene. Og den troverdigheten trenger vi når vi skal kjempe for en ny levekårsundersøkelse, øke de økonomiske rammene for studentene og sørge for at studenthelse blir et begrep politikerne aldri kommer til å glemme, skriver Øien i sin appell.

Resten av styret vil bli valgt senere i dag.

Saken oppdateres.