Forsknings- og høyere utdanningsminister skal leve en uke på studentbudsjett

I februar ble Iselin Nybø (V) utfordret av NSO-leder Håkon Mikaelsen til å leve en hel uke på studentbudsjett. På NSOs landsmøte i helgen, aksepterte hun utfordringen fra den avtroppende lederen.

Fra talerstolen under helgens NSO landsmøte i Tønsberg, aksepterte Iselin Nybø NSO-lederens utfordring, opplyser Universitetsavisa. Utfordringen ble kunngjort på Universitas i februar. Mikaelsen utfordret statsråden til å selv kunne kjenne på den trange økonomiske tilværelsen mange studenter opplever.

– Jeg har selv vært student i seks år, så dette skal jeg klare, sier Nybø til Universitetsavisa.

Mikaelsen er inspirert av utfordringen som ble gitt til Rigmor Bråthen, plassjefen i DNB Trondheim. Hun ble utfordret av sine døtre til å leve på studielån i en uke, og konkludeerte med at det ikke var mulig, ifølge Universitas.

–⁠ Det må være ordentlig ubehagelig å ikke ha et økonomisk sikkerhetsnett om noe uforutsett skulle skje. Jeg er glad jeg ikke plutselig måtte til tannlegen denne uka, for å si det sånn, sa Bråthen til avisen i februar.

To strategier

Nybø lover å gjennomføre utfordringen før hun går ut i ferie, og understreker at hun er nødt til å finne en uke hvor mange av hennes måltid ikke allerede dekkes av andre.

Nybø skisserer to strategier hun vil benytte seg av. Først vil hun sette opp et budsjett, slik at hun vet hva hun har å rutte med. Hun sier at sammenlignet med de ressursene hun har tilgang på i dag, vil det naturligvis være betydelig mindre å skulle gå ned til et pengeforbruk på lik linje med studenter.

I tillegg vil hun legge dette til en uke hvor hun jobber mye.

– Det kan distrahere meg fra å bruke penger, sier statsråden.

Studenter har mindre å rutte med enn før

Avtroppende NSO-leder Håkon Mikaelsen sier at man vet at studenter har fått mindre midler å rutte med i løpet av de siste 20 årene, da det ikke reguleres etter grunnlønnen. Dette gjør at mange studenter jobber ved siden av studiene, hvor det i noen tilfeller blir så mye jobbing at det går utover faglige resultater, mener han. Han tror når forsknings- og høyere utdanningsministeren gjennomfører utfordringen, vil det kunne skape oppmerksomhet rundt studenters økonomiske tilværelse.

– Ønsker man at studentene skal prestere i studietiden, gjennomføre på normert tid, og faktisk bruke tiden på å studere, må forholdene ligge til rette for dette, sier han til Universitetsavisa.

NSO-lederen synes statsråden er sporty som tar denne utfordringen. Han foreslår å innføre det som en fast rutine at kunnskapsministeren får kjenne på kroppen og minnes hvordan det er å være student, riktignok ikke i fullt alvor.

– Hun er jo studentenes statsråd. De folkevalgte må ha god innsikt i hvem de representerer, sier Mikaelsen.