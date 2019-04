Ønsker mer tilhørighet til Huset

Det nye samfundetstyret er enige om at Samfundet må bli en mer inkluderende arena.

Jakob Drage Roti, arrangementsansvarlig

Alder: 22

Studie: Ingeniørvitenskap og IKT

Tidligere verv: Leder for arrangementskomitéen i linjeforeningen Hybrida

Hjemsted: Oslo

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

Jeg er utrolig glad i Studentersamfundet, og har alltid hatt lyst til å bli med på Huset. Da jeg først startet studielivet mitt her i Trondheim, ble jeg veldig godt tatt imot av linjeforeningen, så jeg ønsket å bidra med mer god stemning i Hybrida. Etter snart to år med forskjellige verv i linjeforeningen tenkte jeg at det var på tide å ta steget videre, så jeg utfordret meg selv litt og søkte styret.

Foto: Privat

Hva ønsker du å få ut av ditt verv i styret?

Jeg har jo aldri hatt noe verv her på Huset før, eller aldri vært intern som de sier, så jeg tror jeg kan komme med mange gode innspill om hvordan vi kan gjøre Samfundet enda mer inkluderende for medlemmer og ikke-medlemmer.

Har du noen kampsaker for Studentersamfundet?

Jeg ønsker å kjempe kampen mot ensomhet. Det er alt for mange studenter som føler seg alene, ikke bare her i Trondheim, men rundt om i hele landet. Jeg vil kjempe for å arrangere arrangementer som er inkluderende og åpne for alle. Som Norges største studentersamfunn, burde vi være et godt forbilde for andre studiesteder.

Hvilke forventninger har du til året?

Jeg har enorme forventninger. Jeg tror jeg kommer til å bruke mye tid på dette vervet. Jeg ser også for meg at samarbeidet innad i styret skal utvikles til noe helt spesielt, og at vi får en god dialog med alle gjenger og ansatte her på huset. Jeg kommer nok til å sitte igjen med et tonn av erfaring dagen jeg trer av 17. mai 2020.

Hva er Samfundet for deg?

Samfundet er et hellig sted for meg. Et sted med så mye forskjellig innhold, og uendelig med potensial. Hver gang jeg går forbi Cassa Rossa ser jeg på det storslåtte bygget og tenker på alle de fantastiske minnene jeg har derfra, og på alt jeg har i vente.

Ida Marie Alme, kommunikasjonsansvarlig

Foto: Privat

Alder: 21

Studie: Statsvitenskap

Tidligere verv: Klubbstyret og Konsertsjef ISFiT-19

Hjemsted: Bergen

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

Jeg ser på et verv i Samfundetstyret som en veldig fin mulighet, både til å lære Huset bedre å kjenne, men også til å kunne være med og sette den politiske dagsordenen til huset. Et verv i styret er også en gylden mulighet til å møte mange engasjerte og trivelige studenter!

Hva ønsker du å få ut av ditt verv i styret?

Jeg håper å kunne bidra til å nå ut til flere studenter i Trondheim. Jeg håper og tror at vårt styre kan bidra til å skape et studentersamfund med stor takhøyde, for alle gjester, både vanlige medlemmer og interne.

Har du noen kampsaker for Studentersamfundet?

Som jeg nevnte tidligere ønsker jeg at vi skal skape et studentersamfund med plass til alle. Mennesker fra alle campuser og med forskjellige bakgrunner skal være velkomne her. Jeg håper også at vi i løpet av dette året kan engasjere flere internasjonale studenter.

Hvilke forventninger har du til året?

Jeg tror dette blir et utrolig spennende og utfordrende år. Jeg håper på å lære masse nytt og møte folk som utfordrer meg. Jeg gleder meg til å se hva jeg og resten av styret får til!

Hva er Samfundet for deg?

Samfundet har vært utrolig viktig for min tid som student. Jeg ble tatt opp som frivillig med en gang jeg kom til Trondheim og har tilbragt mye av min fritid her siden det. Det er på Samfundet jeg har store deler av mitt sosiale nettverk, og jeg setter også veldig pris på Samfundet som kulturarena. Min tid i Trondheim ikke hadde vært det samme uten Studentersamfundet.

Inga Mageli, temaansvarlig

Foto: Privat

Alder: 24

Studie: Profesjonsstudiet i psykologi

Tidligere verv: Styrets debattkomité (SDK) og debattsjef i ISFiT

Hjemsted: Hamar

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

Jeg har en stor kjærlighet for huset og ønsker å bidra mer. Jeg er spesielt opptatt av å øke engasjementet for samfunnet og Samfundet blant medlemmene gjennom interessante samfundsmøter, debatter og den politiske profilen. Samfundet har gitt meg enormt mye, og jeg håper at jeg gjennom styrevervet kan gi noe tilbake.

Hva ønsker du å få ut av ditt verv i styret?

Jeg vil bidra til å videreutvikle Studentersamfundet som en politisk arena, med variasjon og kvalitet i temaer som kan vekke studentenes interesse. Ellers ønsker jeg å bli bedre kjent med Samfundet som organisasjon og medlemmene på huset.

Har du noen kampsaker for Studentersamfundet?

Jeg ønsker at alle medlemmer skal føle like stor tilhørighet til huset som det de frivillige gjør. I tillegg har jeg en drøm om å få flere kvinner til å ytre seg eller stille spørsmål fra talerstolen.

Hvilke forventninger har du til året?

Jeg tror det kommer til å bli et år hvor jeg skal få utfordret meg selv, ha det gøy og lære mye. Jeg gleder meg veldig til å jobbe tett med resten av styret og å sette meg mer inn i Samfundet som organisasjon.

Hva er Samfundet for deg?

Samfundet betyr enormt mye for meg personlig, det er her jeg har store deler av mitt sosiale nettverk, og det er få steder i Trondheim hvor jeg har tilbragt like mange timer. Dette er kanskje en klisjé, men Samfundet for meg er virkelig en stue nummer to.

Petter Jacobsen, nestleder

Foto: Privat

Alder: 22

Studie: Kybernetikk og robotikk

Tidligere verv: Gjengmedlem i ARK. Har også vært aktiv som komitémedlem i Omega, og har hatt verv i diverse frivillige organisasjoner

Hjemsted: Tjølling

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

Etter å ha vært gjengis i ARK et par år har jeg nå lyst til å bidra enda mer til driften av huset. Selv om jeg har hatt mange frivillige verv opp gjennom årene har jeg ikke hatt et verv av denne kaliberen, så jeg har lyst til å utfordre meg selv.

Hva ønsker du å få ut av ditt verv i styret?

Jeg håper på å være godt fornøyd med arbeidet jeg har lagt ned, og at vi etterlater organisasjonen i minst like god stand som da vi tiltrådte. I tillegg håper jeg på å kunne se tilbake på dette året som ett av de beste i mitt liv.

Har du noen kampsaker for Studentersamfundet?

Jeg har ingen spesielle kampsaker, men det er flere ting jeg håper vi får jobbet godt med.

Hvilke forventninger har du til året?

Jeg tror det blir mye jobb, mye moro, mange gode minner og nye vennskap.

Hva er Samfundet for deg?

Det er vanskelig å svare på, for det er så mye forskjellig! For å svare kort er Samfundet en plass hvor jeg tilbringer mye tid og møter gode venner. Bør kanskje også nevne at jeg liker øl og lycheburger, hehe.

Karen Mjør, ansvarlig for styrets debattkomitè

Foto: Privat

Alder: 23

Studie: Lektor i samfunnsfag

Tidligere verv: Styrets Debattkomité, kurs- og foredragsansvarlig i UKA-19 og Snaustrinda spelemannslag

Hjemsted: Stord/Hardanger

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

Samfundet har hatt stor betyding for meg siden jeg flytta til Trondheim. Gjennom vervet mitt i styret ønsker jeg å bidra til at flere studenter får en slik følelse av tilhørighet til Samfundet.

Hva ønsker du å få ut av ditt verv i styret?

Jeg ser fram til å lære mer om Samfundet fra innsida. Det blir også spennende at vi som nytt styre skal være med på å sette vårt eget preg på huset. Spesielt ser jeg fram til å være med på å forme Samfundet sin politiske profil.

Har du noen kampsaker for Studentersamfundet? Jeg ønsker at Studentersamfundet skal bli en enda tydligere arena for debatt og ytring. Vi skal tørre å stille de vanskelige spørsmålene og møtes for å ta både de store og små debattene. Det er mye engasjement blant Trondheimsstudentene, og jeg ønsker at Samfundet skal bli bedre på å fremme dette.

Hvilke forventninger har du til året?

Dette tror jeg blir et veldig spennende og lærerikt år, samtidig som det blir utfordrende. Jeg gleder meg veldig til å ta skikkelig fatt i arbeidet og er glad for at jeg har fått denne muligheten!

Hva er Samfundet for deg?

Siden jeg flytta til Trondheim har jeg nok tilbragt flere våkne timer på Samfundet enn jeg har hjemme. Det er her jeg helst bruker fritida mi, og forsåvidt også den tida som skulle vært brukt på skole. Samfundet betyr utrolig mye for meg!

Kevin Kristiansen, økonomiansvarlig

Foto: Privat

Alder: 22

Studie: Datateknologi

Tidligere verv: Webutvikler i MG

Hjemsted: Ibestad

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

Jeg ønsker å være med i styret fordi jeg håper jeg kan være en god ressurs. Jeg ønsker også å lære mer om Studentersamfundet, og alle tingene som skjer her.

Hva ønsker du å få ut av ditt verv i styret?

Jeg håper å få mange nye venner både på og utenfor huset. Det hadde også vært gøy å få mer innsikt i alle de forskjellige gjengene på huset.

Har du noen kampsaker for Studentersamfundet?

Jeg håper på å få alle medlemmer av Studentersamfundet til å faktisk føle seg som medlemmer.

Hvilke forventninger har du til året?

Jeg tror det blir veldig spennende og veldig lærerikt. Det er også et UKEår, så det blir veldig gøy å se hvordan det er å være i styret under UKA.

Hva er Samfundet for deg?

Samfundet har vært en stor del av livet siden jeg startet på studiet, og jeg tror det vil bli en enda større del nå som jeg har fått et så stort verv her. Samfundet er et sted hvor jeg har fått mange nye venner, og jeg håper det er et sted hvor jeg får enda flere venner i tiden framover.

Helle Eidissen, huskoordinator

Foto: Privat

Alder: 22 år

Studie: Datateknologi

Tidligere verv: Bartender i KSG siden 2016, Barsjef i UKA17 og Nestleder for konsertgjengen i ISFIT19

Hjemsted: Malvik

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

Styrevervet er noe jeg lenge har vurdert. Jeg har vært med både i KSG, UKA og ISFiT, og har blitt utrolig glad i Samfundet og alt det har å by på. Både av politikk, kultur, øl, og folk. Jeg ønsker derfor å jobbe videre med dette, og lære litt mer om Samfundet. Forhåpentligvis kan jeg også selv bidra med noe bra i løpet av det kommende året.

Hva ønsker du å få ut av ditt verv i styret?

Mye av det går igjen fra forrige spørsmål, om det å lære mer om Samfundet, hvordan det drives og organinsasjonsstrukturen. Jeg ønsker også å få bedre kjennskap til de gjengene jeg ikke har jobbet så mye med tidligere, det er så utrolig mange flinke mennesker som jobber frivillig med veldig mye forskjellig for å få Studentersamfundet til å gå rundt.

Hvilke forventninger har du til året?

Jeg forventer jo at det blir mye jobb og mange lange dager, men mest av alt tror jeg det blir utrolig lærerikt og gøy! Vår periode vil også være preget av UKA og nybygg, så det er jo utrolig spennende. Det kommer nok også til å komme noen utfordringer underveis, men etter å ha møtt og blitt kjent med de jeg skal jobbe med det neste året så tror jeg at det kommer til å gå veldig fint!

Hva er Samfundet for deg?

Samfundet har vært en utrolig stor del av livet mitt etter jeg begynte å studere ved NTNU. Det er her jeg har møtt de fleste av de beste vennene mine fra studietiden så langt. Jeg opplever det som et sted der alle kan være seg selv, og hvor det ikke settes grenser basert på hvilke studie du går, eller hvilken side av politikken du tilhører. Det er heller et sted der den neste du møter og knytter godt vennskap til er noen som ikke nødvendigvis studerer eller mener det samme som deg. Det synes jeg er utrolig fint.

Lars Nord Holmer, tema- og PR-koordinator

Foto: Lasse Georg Tønnnesen

Alder: 23

Studie: Statsvitenskap

Tidligere verv: Journalist og radiojournalist i Studentmediene i to år, Debattkoordinator ISFiT19

Hjemsted: Sørumsand

Hvorfor ønsker du å være med i styret?

Jeg elsker Samfundet, som sikkert er det svaret alle de andre i det nye styret også vil gi, da man må ha en kjærlighet for Huset for å gidde å søke et slikt verv. Ellers synes jeg mye av det Frida sa under ledervalget var veldig interessant, og hun nevnte mange saker som jeg kunne tenkt meg å jobbe med selv. Blant annet å jobbe for at flere deltar aktivt på Samfundsmøtene, og at møtene skal bli mer dagsaktuelle. Samtidig tror jeg så klart at det vil være en lærerik opplevelse, som vil gi meg mulighet til å utvikle meg selv.

Hva ønsker du å få ut av ditt verv i styret?

Det sosiale var en stor grunn til at jeg søkte. Jeg er nettopp ferdig med vervet mitt i ISFiT, så jeg ønsket å gjøre noe nytt. Jeg ville også ta på meg et litt større verv, samt utvikle meg selv gjennom å jobbe med mye av det jeg finner interessant.

Ettersom at jeg har brukt mesteparten av tiden min som aktiv på Samfundet i Studentmediene, som holder til utenfor Huset, så har jeg lite kjennskap til hvordan Samfundet fungerer fra innsiden. Dette er noe jeg har lyst til å finne ut av i løpet av det kommende året.

Har du noen kampsaker for Studentersamfundet?

Ja, blant annet ønsker jeg at Samfundet skal klare å bli sertifisert som et miljøfyrtårn. Samfundet er Trondheims viktigste institusjon, kanskje viktigere for byen enn NTNU til og med. Jeg mener at det er viktig å vise at vi ikke bare bryr oss om miljøet gjennom ord, Samfundsmøter og resolusjoner, men at vi også klarer å drifte det på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Dette burde spesielt komme fram nå som vi skal utvide huset og endelig få oss et nybygg.En annen kampsak jeg har er at Samfundet bør ha arbeidslokaler og plass til alle gjengene som hører til Huset. Da tenker jeg spesielt på Studentmediene, som i dag holder til i eksterne lokaler et steinkast unna Casa Rossa.

Hvilke forventninger har du til året?

Jeg regner med at det blir spennende, lærerikt, sosialt og utfordrende.

Hva er Samfundet for deg?

For meg er Samfundet klart det som har vært med å forme studietiden min mest. Hyggelige folk, konserter, vinonsdager, spennende Samfundsmøter, erfaringer fra verv i Studentmediene og ISFiT, og veldig mye annet.

Lars Nord Holmer har tidligere vært aktiv i Studentmediene.