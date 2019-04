Ikke gå i nødlistefellen på vors

Tyr du til nødlister som «Norway Top-50» og «Jentevors» på vors? Her har jeg fem låter som treffer uansett hvem, hva og hvor.

Det er mye makt og ansvar som hører med å stå for spillelista under et vors. Ikke bare har du ansvar for at alle du henger med skal være fornøyde med det som spilles, men du har også mulighet til å vise frem din egen musikksmak.

Det er også ofte et vesentlig poeng at låtene skal være av det muntre slag, og at man for all del ikke skal gå i nach-fellen altfor tidlig. Jeg har flere ganger observert kamper om å besitte makta over hvilke sanger som spilles, hvor en uendelig kø av sanger som har blitt queuet blir regnet som hellig. Der noen insisterer på å spille personlige og relativt ukjente favorittlåter, får andre tilfredsstilt sine behov ved å sette på «Norway Top 50»-lista på Spotify.

Det er uten tvil stort potensial for å treffe et bredt mangfold av musikksmaker når man besøker ulike vors opp gjennom studietida. Men der andre kjemper om makta over musikken, er jeg ofte blant de som helst vil slippe ansvaret for å please alle på vorset med mine musikkforslag, som også representerer integriteten min som musikkentusiast. Dermed kan det oppstå en rollekonflikt mellom hvilken musikk jeg personlig liker og hva som passer seg i den aktuelle sosiale sammenkomsten av mennesker jeg befinner meg i. Men skal man la seg lide gjennom «Norway Top 50» eller et D.D.E.-maraton igjen, eller skal man queue låter som potensielt sett kan bli upopulære blant gjengen du henger med?

Hvis du er slik som meg, som i all min konfliktskyhet forsøker å queue musikk de fleste kan digge, kan jeg glede deg med denne nyheten: Jeg har tatt meg den frihet å finne frem fem sanger som etter min empiri (les: livets skole) passer til alle vors uavhengig av hvilket crew du befinner deg med.

Den første låta er til ingen overraskelse «American Boy» av Estelle feat. Kanye West. Siden utgivelsen i 2008 er den blitt et kjent og kjært tilskudd på mange vors-spillelister. Med Estelles sukkersøte og herlige RnB og Kanye på rap-delene, utgjør det en superdeilig discolåt som drar med seg både hip hop-elskere og populærmusikkfanatikerne. Det er et sikkert valg i Spotify-køen for å få alle deltakerne til å nikke med hodet og nynne med på refrengene.

Det er noe magisk med låta «Funky Town» av Lipps Inc. Den går sjeldent ubemerket hen på vors med sin allment gjenkjennelige funky sound. Låta, som ble utgitt i 1979, toppet populærmusikklistene verden rundt utover 80-tallet. For min generasjon fikk «Funky Town» et nytt ansikt da den Oscar-vinnende animasjonsfilmen Shrek inkluderte den i den første filmen. Siden har den blitt ei låt som er lett å glemme på vors, noe som kanskje er like greit, men som likevel alltid vil være en de fleste kjenner og har gode assosiasjoner til.

Kendrick Lamar er en artist som jeg regner med har fått kjørt seg en del ganger på vors det siste tiåret. En ofte glemt, men nydelig vors-perle av ei hip hop-låt er likevel sangen «I» fra hans kritikerroste To Pimp A Butterfly fra 2015. Ved å queue denne på vors gjør man gamle Kendrick-fans fornøyd, og for de som eventuelt ikke har hørt den, så får de ta del i en ukomplisert og gøyal gladlåt.

En sang som uten tvil bringer med seg barndomsminner er «Feel Good Inc» av Gorillaz feat. De La Soul som ble utgitt i 2005. Jeg tror grunnen til at denne låta ofte gjør seg godt er at den skaper en chill stemning på vorset, samtidig som det er en garanti for allsang på «ha – ha»-delene av låta. Og folk digger å synge med. Det skaper også store muligheter for samtaler om gode minner fra Gorillaz’ gjenkjennelige tegneseriemusikkvideoer som i stor grad la grunnlaget for emo-kulturen som fulgte i årene etter utgivelsen.

Til sist må vi jo også se innover mot hva Norge og Skandinavia har å by på av bangers. Da Röyksopp og svenske Robyn i 2009 slapp «The Girl and the Robot» ble Robyn raskt en norgesfavoritt. Elektropop-låtas raske tempo og samtidig drømmende vokal bidrar til ei vors-perle som passer seg like godt som rolig intro på vorset som på dansegulvet rett før man hopper videre til byen.

Det vil garantert bli flere vors opp gjennom livet hvor jeg vil bli utsatt for musikk fra TIX, Sie Gubba eller «Norway Top 50» på rekke og rad, og det kan jeg finne meg i. Men den dagen jeg besitter makta over spillelista på vorset håper jeg at også disse menneskene vil sittedanse til mine forslag.

