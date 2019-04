Hvilken rolle spiller du?

Det er ikke en ny kink, men kan gi en lignende form for adrenalinkick. Velkommen til rollespillets verden – Dungeons and Dragons.

Sjekk ut: • Critical Role er en ukentlig livestream av et D&D-rollespill med profesjonelle stemme skuespillere som alle lever seg dypt inn i rollene sine. Nå har serien kommet til sin andre sesong, og er fantastisk for inspirasjon til din egen D&D-reise.



• HarmonQuest er en delvis animert serie som spilles inn foran et publikum og tar for seg et impro visert D&D-rollespill. Serien ledes av komikerne Dan Harmon og Spencer Crittenden, og er en komisk tilnærming til rollespill og lek.



• Dndbeyond.com er en digital platt form for karakterskjema, regel bøker og designverktøy for hjemme-lagde regler og utstyr.



Mange har hørt om Dungeons and Dragons gjennom The Big Bang Theory, Stranger Things eller den ene fyren fra videregående som fortsatt legger ut bilder av cosplay på Facebook. Realiteten er at du sannsynligvis kjenner flere skap-D&D-ere enn du tror.

Først bør det vel forklares hva D&D egentlig er. Det kan beskrives som en kooperativ og improvisert eventyrfortelling som foregår i samarbeid mellom historiens leder og spillere. Eddie Hartman, den 60 år gamle selverklærte datanerden, begynte å spille som 16-åring i hjemlandet USA og vil trekke paralleller til videospill for å forklare hva D&D går ut på.

– World of Warcraft er nok det som ligger nærmest. Du har ulike egenskaper og ferdigheter, og skal gjennom samarbeid med andre løse oppgaver og beseire ondskapen.

Ikke bare barnelek

Om dette virket vanskelig så hold godt fast, vi skal gå litt dypere inn i rollespillets verden. Dungeon Master, ofte kalt DM, er mye mindre sexy enn det høres ut som. Det er den som leder historien og setter rammebetingelsene for spillet. DM utvikler også verdenen som historien finner sted i. Dette inkluderer ofte religioner, landområder, kulturer og folkeslag.

Foto: Torstein Olav Eriksen

På dette tidspunktet i forklaringen er det mange som ser for seg små barn med pinnesverd og krangling: Jeg slo deg, så da døde du. I D&D er det heller terninger som avgjør utfallet av en handling. Det er totalt syv terninger i bruk, men den viktigste er den ikoniske 20-sidede terningen – d20. Den brukes når du angriper en motstander, forsøker å klatre opp en vegg eller vil ta en salto av hesten din. Et høyt terningkast vil gi bedre muligheter for å kunne overvinne hindringene og et dårlig vil ha en tilsvarende negativ effekt.







Bitt av dragebasillen

Lærerstudenten Trym Solan Renolen begynte med D&D for halvannen måned siden. Siden det har interessen tatt av fullstendig. Gruppen han nå spiller med består av seks medlemmer som møtes ukentlig, og han leker allerede med tanken på å bli en DM selv. Det hele startet, som det ofte gjør, gjennom venner.

– Jeg overhørte noen jeg kjenner snakke om oppstart av en ny historie og benyttet sjansen til å spørre om jeg kunne bli med. Det fikk jeg.

Dersom den ferske D&D-entusiasten skulle forklart hva det hele går ut på for en utenforstående, ville han først og fremst ha sammenlignet med verdener som Ringenes Herre eller videospill som Skyrim. D&D ligner veldig med tanke på oppsett, formål og utvikling, men man får ikke den samme typen visuell stimuli.

– Du blir forklart hva som skjer og hvordan det ser ut, men når det kommer til stykket må du selv skape bilder i hodet og leve deg inn i det. Den største forskjellen er at D&D oppleves enda friere enn selv de mest åpne videospillene, såkalte sandkassespill.

Foto: Torstein Olav Eriksen SPILLEGALSKAP: Trym Solan Renolen er en av de nyskapte D&D-elskerne, og har i løpet av halvannen måned bygd opp en solid kunnskap om og interesse for rollespillet.

Trym mener at spillet er hva du gjør det til og gir stort rom for spillernes kreative utfoldelse. Det finnes flere sett regler – mest vanlig er femte utgave, men enhver gruppe tilpasser dem som de selv ønsker.

Ofte kan det være lurt å avklare hva som skal prioriteres på forhånd. Hva synes gruppen er viktigst av improvisasjon, kreativitet og regelverk? Tryms fascinasjon drives av et ønske om utløp for kreativitet i samspill med andre. Han har alltid hatt lyst til å prøve seg på skuespill, men fant ikke en passende arena. D&D ble redningen.

– Det er noe frigjørende ved å kunne gjøre seg til og ha det gøy i trygge omgivelser med gode venner, sier Trym.

Økt interesse

Foto: Torstein Olav Eriksen DRAGEEPEDEMI: Populærkultur har gitt økt interesse for D&D de siste årene, forklarer Kim Hikaru. Nå er det ikke lenger bare de spesielt interesserte som har hektet seg på rollespill-vognen.

Daglig leder Kim Hikaru ved Outland Trondheim forteller at rollespillmiljøet i byen hele tiden har vært stort og sunt, men har vokst hyppig de senere årene. En av grunnene til dette mener han kan være at filmer og serier har gjort at det har nådd ut til langt flere enn enn tidligere.

– Vi merket det særlig etter en spesifikk The Big Bang Theory episode for noen år tilbake. Kun to dager senere fikk vi flere henvendelser i butikken.

Outland har merket økt interesse for D&D, men også andre rollespill. Hikaru sier at han ser også en forskjell i hvem det er som kommer innom og viser interesse.

– Det er ikke nå lenger bare oss «kjellernerder» men et mye større mangfold av kunder med flere av «den vanlige mannen i gata» enn tidligere. Både januar og februar i år har hatt stor økning i salg av rollespillrelaterte produkter, sammenlignet med i fjor.

– I januar var det en økning på 16 prosent og i februar økte det med 26 prosent sammenlignet med samme periode i 2018.

Han mener det kan være at påsken er en tid hvor mange har tid og lyst til å kunne spille sammen med venner eller familie, og at dette kan forklare økningen.

Dersom noen skulle være interessert i å lære mer om hva D&D går ut på, eller ønsker å prøve uten å ha en egen gruppe forteller Hikaru at Outland arrangerer Adventure League to ganger i måneden. Her er det flere erfarne DM-X tilstede, og alle får tildelt et karakterskjema, slik at man får testet det ut skikkelig. Hvis man synes det virker litt skummelt å bare kaste seg ut i det, forteller Hikaru at det bare å komme innom Outland for en prat med en av de ansatte om oppstart.

Gammel traver leker fortsatt

På tross av flere tiår med gøy har Eddie Hartmans interesse på ingen måte avtatt med tidens tann. Da han flyttet til Norge som student fikk han overtalt noen av sine medstudenter til å spille med ham. Sammen ble de en av Norges første D&D-grupper.

Vennegjengen, som allerede spilte mye forskjellige brettspill sammen, var ivrige på å prøve noe nytt og annerledes. Dette var tiden før videospill, og D&D brakte en frihet ingen andre brettspill kunne stille med.

Foto: Torstein Olav Eriksen

Selv mener han at det beste med å spille D&D er å være sammen med sine nærmeste, og han spiller gjerne sammen med kona og deres tre voksne barn. Det sosiale samværet er derfor et viktig aspekt for hans lidenskap.

– Det er et herlig avbrekk fra hverdagen sammen med folk jeg er glad i. Det er jo kun vår egen fantasi som setter grenser!