Bakklandets beste karrisild

Baklandets Skydsstations sildebuffé sikter og treffer blink – nesten.

– Her sitter vi jo som sild i tønne!

Det fiffige ordspillet springer fram fra Piffis lepper. Sammen med sin kumpan Gastromat befinner han seg i Baklandet Skydsstations brokete og mildt sagt intime lokaler, som er fylt til randen av søndagsspasserende kvinner med kakaohunger. Våre utsendte anmeldere er her dog av andre og hakket saltere årsaker: Skydsstationens sildebuffé.

– Her har de ikke akkurat spart på kruttet, sier Gastromat, tydelig imponert over det solide utvalget.

Blåbærsild vekker oppsikt

På buffébordet finner du alt fra det kjente og kjære til det bent fram eksotiske. Her står den sedvanlige sennepssild, karrisild, sild i sitron og ingefær, tomatsild og sild i crème fraîche. I tillegg kan man bryne seg på panert og smørstekt sild, sild i appelsin og – hold deg fast – sild i blåbærsaus.

BUFFÉ Hvor:

Baklandet Skydsstation.



Vi spiste:

Sild i sennep, karri, tomat, sitron og ingefær, appelsin, blåbær og crème fraîche. Kokte poteter, potetsalat, gratinerte poteter, sildesalat, brød, flatbrød og smør.



Pris:

198 kr.



Tidspunkt:

12–17.



Studentrabatt:

Nei.



Hvem passer det for:

Deg med en usedvanlig apetitt for sild.



Klientell::

Kinesiske turister.



Utsikt:

Bakklandet i ruskevær.



Vegetar:

Om du er gira på kun brød og potet.



Rullestolvennlig:

Hvis du holder deg til bakgården.



Insidertips:

Ber du pent, står buffeen framme også etter kl 17.





– Høres ut som en oppskrift på katastrofe, kommenterer Piffi lakonisk og skuler ned på den blåsvarte massen.

Ellers er det flust av tilbehør: Et solid dansk rugbrød, flatbrød, grønnsaker og poteter på tre vis: Kokt, fløtegratinert, og i form av en nydelig potetsalat.

Foto-fadese

Før maten kan inntas må den fotograferes. I et tafatt forsøk på å opprettholde sin anmelder­anonymitet sier Piffi at de trenger bildene til en matblogg, akkurat høyt nok til at nabobordene kan høre det. Det virker mot sin hensikt – på et kvinnebefengt bord like ved fnises det høylytt.

– De er rause med sildebitene, sier Gastromat minst like høyt, for å dekke over fadesen.

Han har bitt inn i en skive med sennepssild, som sammen med crème fraîche-silden og den enda mer pikante karrisilden, er blant buffeens sterkeste kort.

– Det tyder på at det er lagd på stedet, og at de ikke er gniene, sier Gastromat fornøyd.

Smaker som ketsjup

Imidlertid har ikke alle valgene på kjøkkenet vært like gode. I et bisart innfall har de valgt å smørsteke sild fra lake, framfor fersk fisk. Silden som burde vært gyllen og sprø, er i stedet vassen og har en merkelig konsistens. Enda verre: Den smaker søtt. Dessuten forsyner ikke anmelderne seg av tomatsilden mer enn nødvendig.

– Den smaker mest som ketsjup, sier Gastromat.

Den fryktede blåbærsilden viser seg derimot å være en fulltreffer. Den friske smaken er en grei kontrast til den ellers eddikdominerte buffeen.

– Dette var sabla godt, men å spise seg stappmett på sild og rugbrød er ikke det mest behagelige jeg har opplevd, sier Gastromat og prøver å skjule en rap.

