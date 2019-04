Sjokolademousse med appelsin

Kombiner to av påskens mest framtredende smaker og skap påskestemning, uavhengig av vær og manglende skiføre.

For mange er påsken ensbetydende medhytteliv, lange skiturer på fjellet med kvikklunsj og appelsin i sekken. Årets påske er av den sene sorten. Dette kan by på utfordringer vedrørende de nevnte skiturene, da vi har kommet midtveis i april, noe som kan medføre manglende hvitkledde løyper i skog og mark. Likevel er det fullt mulig å skape påskestemning i form av velkjente smaker, selv om du i år kanskje ikke har mulighet til å nyte disse ute i langstrakte hvite landskap på fjellet.

Sjokolademousse er en deilig avslutning på ethvert måltid eller som en godbit etter en lang dag ute på tur. Selv om det krever litt tid for at den skal stivne før den kan spises, er det overraskende enkelt å lage. Planlegger du denne dagen før og setter den i kjøleskapet er morgendagens dessert allerede unnagjort, og smakene har fått enda mer tid til å utvikle seg.

Dersom du er en av de som ikke kan fordra appelsinsjokolade kan du erstatte appelsinsaften med 0,4 desiliter sterk kaffe. Da smelter du gelatinen i den varme kaffen i stedet. Resten av framgangsmåten er den samme.

Ha vann i en kjele og sett på medium varme. Sett en stor bolle, gjerne av glass eller metall, oppi kjelen, uten at bunnen kommer i kontakt med vannet. Ha sjokoladen og smøret over i bollen og la det stå helt til det er smeltet. Pass på at vannet under ikke koker, da det kan få sjokoladen til å brenne seg. Legg gelatinplater i kaldt vann i ca. ti minutter.

Skill eggehviten og eggeplommen fra hverandre. Tilsett eggeplommene i sjokolade- og smørblandingen og bland godt.Klem ut saften fra to appelsiner, og ha i en liten kjele og varm opp. Klem ut så mye vann du klarer fra gelatinplatene og tilsett i appelsinsaften. Rør rundt til det løser seg opp. Tøm dette gjennom en sil over i sjokoladeblandingen for å unngå biter av fruktkjøtt eller biter med gelatin som ikke er helt oppløst. Rør om.

Pisk halvparten av sukkeret og eggehvitene til halvstiv marengs med en elektrisk visp eller en kjøkkenmaskin. Tilsett resten av sukkeret og pisk marengsen stiv. Den er ferdig når du kan snu bollen på hodet, uten at noe rører på seg.

Ta ca. 1/3 av marengsen og ha over i sjokoladeblandingen. Vend dette forsiktig inn med en slikkepott. Det er viktig at du ikke bruker en visp eller rører for hardt, da dette vil slå luften ut av blandingen. Tøm så dette over resten av marengsen og vend inn på samme måte. Gjør dette helt til blandingen ikke lenger har marengsklumper og har fått en jevn og fin farge.

Tøm moussen over i porsjonsformer eller passende glass, og sett til kjølig i minimum to-tre timer før servering. Du kan gjerne lage den en dag eller to i forveien. Den holder seg i tre-fire dager dersom den oppbevares i kjøleskap med plast over.