Peppes mot Dolly: -- Jeg har sjelden følt meg mindre velkommen

Peppes Pizza leverer den dårligste serviceopplevelsen hittil.

Terningkast: Peppes Pizza Utvalg: 4 Mat for pengene: 4 Service: 2 Miljø: 4 Totalopplevelse: 3 Terningkast: Dolly Dimpels Utvalg: 3 Mat for pengene: 5 Service: 5 Miljø: 3 Totalopplevelse: 4

– Hva skal dere ha å drikke?

– Bare vann, takk.

Et snev av irritasjon synes i blikket på servitøren hos Peppes Pizza i kjøpmannsgata. Duoens ønske om pizzabuffe så heller ikke ut til å spre glede hos mannen i den røde uniformen.

Piffi og Gastromat har lagt en tung bør på sine brede og ikke minst maskuline skuldre. Sammen har de tatt på seg å finne ut hvilken av landets to store pizzakjeder som kan skilte med den beste buffeten – Dolly Dimple’s eller Peppes Pizza. Nå sitter duoen på Peppes klare til å spise, men til tross for at det er buffétid er den ingen buffé å se.

– Om 15 til 20 minutter er buffeen klar, sier servitøren i rødt.

PIZZABUFFÉ: PEPPES Hvor:

Peppes Pizza, Kjøpmannsgata 25.



Vi spiste:

Pizza: "Ham & Pepperoni", "Pepper steak", "Thai Chicken". Salat, nachochips og dressing.



Pris:

134 kr.



Tidspunkt:

Mandag hele åpningstiden. Tirsdag til fredag: fram til klokka 15:00



Studentrabatt:

Nei.



Hvem passer det for:

Deg med god tid!.



Klientell::

Dem du ser i skibakken i Oppdal.



Utsikt:

Byggerekker og brosteinsbelagt gate.



Vegetar:

Kanskje.



Rullestolvennlig:

Ja.



Insidertips:

Ha hele kvelden til rådighet!.



PIZZABUFFÉ: DOLLY: Hvor:

Dolly Dimpels Lerkendal Stadion.



Vi spiste:

Pizza: "Dolly's Choice", "Erru Kylling", "Harry", "No. 1" og dressing.



Pris:

95 kr.



Tidspunkt:

Alle dager fram til klokka 18:00 (bortsett fra kampdag).



Studentrabatt:

Ja.



Hvem passer det for:

Deg som liker å sitte i fred.



Klientell::

En familie og en taxisjåfør.



Utsikt:

Nitrist Parkeringsplass.



Vegetar:

Nei.



Rullestolvennlig:

Ja.



Insidertips:

Ta stor tallerken.





Ingen varm velkomst

Piffi studerer interiøret med kjennermine. Tiden da veggene på Peppes var prydet med rustne stålbaljer, sykler og vaskebrett er visst forbi. Piffi er spesielt imponert over de plassbesparende pizzabrettene, som enkelt kan monteres fast til bordkanten. Her har det tydeligvis vært en interiørdesigner inn i bildet

20 minutter har gått, og ingen pizza er å se. En annen Peppes-servitør kommer og gir beskjed om at pizzabuffén skal være klar om ytterligere 10 minutter.

– Jeg føler ikke at vi er spesielt velkomne her, sier Piffi.

Han skulle bare ha visst hva som ventet ham.

Pizza med fjollete navn

Hos Dolly Dimples er derimot velkomsten en helt annen.

– Hvilke pizzaer vil dere ha, sier den imøtekommende servitøren på Dolly Dimples, og peker på en meny med fire pizzaer.

Her står heller ikke buffén klar, men i motsetning til på Peppes kan de to gourmetene fritt velge hvilke de vil ha. Det skal ifølge betjeningen ta 15 minutter, men allerede etter ti minutter har to amerikanskinspirerte pizzaer blitt brakt til bufféen.

«Dolly’s choice» er dekket med en smaksrik chorizopølse, til tross for at menyen lover pepperoni. Pølsa er hakket for salt, men den friske ananasen gjør den til en vinner. Pizzaen med det fjollete navnet «Erru kylling» faller derimot ikke helt i smak hos karene med de sarte ganene.

– Dette er en smakløs pizza! utbasunerer Gastromat

– Den har et ørlite hint av thai. Men bunnen er tørr og lite luftig, konstaterer Piffi.

Ting tar tid

Bunnen på Peppes Pizza er det derimot ikke noe å si på. Den har en luftig og fin konsistens. Derimot er ventetiden begredelig. Etter over en halvtime kan Piffi og Gastromat endelig fylle opp tallerkenene med pizza. Kun én pizza er brakt til buffén, så Gastromat er raskt ute med å gjøre servitøren oppmerksom på at de nok trenger en til.

– Vi er jo tross alt store gutter, sier Gastromat til bordkavaleren.

Pizzaen er en «Ham & Pepperoni», halvt om halvt med skinke og pepperoni.

– Denne skinken er alt for salt, mener Gastromat.

– Men tomatsausen smaker friskt av oregano og hvitløk, konstaterer Piffi.

Neste pizza, «Pepper steak», med litt for mye skorpe, ankommer bufféen litt over 20 minutter etterpå. Den er ikledd biff, rødløk og urter og fortæres fort av Piffi og Gastromat. De to blir sittende og vente på servitøren. De venter forgjeves!

– Jeg har sjelden følt meg mindre velkommen. Her må du ha god tid, sier Gastromat oppgitt og kaster et blikk ned på mobiltelefonen.

Ikke for mye saus

Hos Dolly Dimples har gourmetene stappet i seg to stor pizzaer, og de er klar for en tredje. Utsikten over den gjennomsnittlig triste parkeringsplassen og de loffskorpegule veggene gir dem en følelse av veikro.

– Jeg begynner å bli kvalm, pruster Piffi.

Men han vet at det er hans plikt å smake på mest mulig. Piffi må innta mer hvis hans anmelderstjerne skal fortsette å lyse opp over Trondheims vidstrakte restaurantlandskap.

Gastromat presser inn et stykke av den nyankomne pizzaen, bernaisefyllte «Harry». Ofte renner det saus av bernaisepizza, men denne har akkurat passe mye. Den står også godt til pepperkrydrede biffen. Pizza «No. 1» med skinke og sjampinjong smaker ingenting.

– Jeg må på do, konstaterer Gastromat.

Foto: Piffi & Gastromat Det var stille og rolig på Dolly Dimpels da våre anmeldere besøkte restauranten

Peppes har aldri vært i Thailand

– Vi er glemt, forklarer Gastromat etter at han og Piffi enda ikke har hørt noe fra servitøren på Peppes pizza.

De har for lengst fortært pizza nummer to, og etter 25 minutters venting har de ikke sett noe til kelneren. Gastromat tar skjeen i egen hånd, og går bort får igjen å minne betjeningen på at de har lyst på nok en pizza. Mannen i den røde skjorten beklager, og lar Gastromat velge blant noen av pizzaen på menyen.

«Thai chicken» blir brakt direkte til bordet, uten omveien innom bufftén. Ananasen, pizzasausen og peanøttene er det eneste som smaker.

– Dette er ikke mye thai, sier en skuffet Piffi.

– Servicen her er elendig! Det er fint med en beklagelse, men etter en slik flause ville det ha vært naturlig å få gratis kaffe eller et avslag i prisen, sier en smått provosert Gastromat.

– Du må i alle fall god tid hvis du skal spise på Peppes! Pizzaen her smaker hakket bedre enn på Dolly, men det hjelper ikke når de bruker to timer på tre pizzaer.