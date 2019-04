Studentpolitiker, jeg?

Jeg har selv aldri definert meg som en såkalt studentpolitiker. Men trenger man egentlig det for å sitte i Velferdstinget?

Plutselig satt jeg midt i det. Kjellerne var stengt på ubestemt tid, og jeg kom over Sits diskusjonssak hvor kun beboerne på Moholt ble representert. Dette ville jeg gjøre noe med, og det var da vi opprettet aksjonen Reddkjellerne. Vi fikk samme kveld inn over 500 svar om hva kjelleren betyr for den enkelte student, og deres beste minner derfra. Lange avhandlinger strømmet inn, og jeg gråt. Jeg gråt av glede. Det jeg hadde tatt på meg ansvaret for å jobbe med betydde noe for veldig mange flere enn bare meg selv. I samme øyeblikk streifet også panikken meg. Jeg innså hvilket ansvar jeg hadde i fanget. Jeg innså hva alle disse menneskene kom til å miste om ikke jeg gjorde noe.

Debatt: – Hjemme på Samfundet

Det var da Reddkjellerne utviklet seg fra å være en aksjon til å bli en viktig organisasjon, et utested i en gammel barnehage og senere de «nye» kjellerne, jeg lærte hva denne studentpolitikken faktisk gikk ut på. Da skjønte jeg at det studentpolitikerne sier, mener og uttrykker på lukkede møter og i spesielle foraer faktisk er veldig viktig for meg. Gjennom Reddkjellerne fikk jeg føle på kroppen hvilket ansvar og hvilken makt studentpolitikerne har. Det aller viktigste jeg lærte var dog mangelen på kunnskapen om frivilligheten blant dem. Så da stilte jeg selv til valg, og har ikke angret et sekund på den avgjørelsen.

I dag sitter jeg i koordineringsteamet til StudyTrondheim hvor jeg er med på å bestemme utviklingen av studiebyen vår, hva vi skal satse på, legge strategi og følge opp prosjekter for at Trondheim skal bli Nordens beste studieby. Jeg legger frem saker for styringsgruppen med masse viktige voksne ledere, og leder studentfrivillighetsgruppa hvor alle lederne i studentfrivilligheten sitter. Minimum 50 % av min jobb handler altså utelukkende om frivillighet, og hvordan styrke, fremme og videreutvikle den. Om det er å jobbe med å finansiere 150 millioner til nybygg på Samfundet, eller kartlegge situasjonen på Studenterhytta og lage ny driftsmodell der. I tillegg jobber jeg for eksempel med alt som har med planarbeid og campusutvikling å gjøre, idrett og kollektiv transport. Det er sykt spennende, og mulighetene for hva man kan utrette er uendelige!

Jeg har fått til en ordning med internasjonal seksjon ved NTNU som gjør at de internasjonale studentene også kan være med i deler av fadderukene, frivilligheten skal få male Stripa på Gløshaugen og vi skal gjøre om på innhukene for å vise hvordan studentene kan medvirke for å lage en bedre campus. Det blir en bedre ordning for buss i eksamensperioden, nattbuss flere dager i fadderukene, og en ny snarvei ned i Dødens dal klar til UKA19: mye på grunn av meg. Jeg er sinnsykt stolt av hva jeg har fått til, og har fremdeles min viktigste oppgave igjen - sørge for at min arvtager har ressursene og kunnskapen til å gjøre en enda bedre jobb enn det jeg har gjort!

Så se på meg, et menneske som aldri har ønsket å nærme seg studentpolitikk. En som synes det å spille inn podcast, være linjeleder og skuespiller i revy virket så mye artigere. Allikevel fikk jeg for meg at det å stille på fulltid og gå direkte «til topps» var en god ide. Er det en ting jeg har lært og funnet ut av dette året så er det at vi trenger flere folk «utenifra». Flere folk fra frivilligheten som påvirker hva vi skal bruke semesteravgift på, og hvordan vi skal utvikle studiebyen. For vi tenker ganske annerledes, og prioriterer på en helt annen måte. Det er ingen tvil om at de økonomiske løsningene, og arealmangelen til frivilligheten må gjøres noe med. I Velferdstinget har du muligheten til å gjøre akkurat det.

Svaret er helt klart nei, og det er jeg et levende bevis på.

Så still til fulltidsstillingene leder, organisatorisk nestleder eller politisk nestleder på konstituerende møte i Velferdstinget tirsdag 30.april. Eller still til å sitte rundt bordet i Velferdstinget med stemmerett innen mandag morgen.

Bare kontakt meg på mail, telefon eller facebook når som helst for en prat om å forbedre studiehverdagen din, eller fordi du synes det jeg gjør høres kult ut, og kunne tenke deg å stille til noe selv!

