Lørdag krydde det av russ på Festningen. Tradisjon tro hadde «gammelrussen» samlet seg for å på nytt føle på den svunne russetid.

Scott-Amund Skaret (21), Øiivind Larson (20), Mathias Brevig (21), Kasper Granaasen (21) og Thea Skiaker (21) forteller at de tar det litt roligere nå enn da de faktisk var russ, men at det er fint å ta på buksa og gjenoppleve litt av russetiden igjen. Planen for dagen er å sitte i parken så lenge som mulig og så dra på byen - men russebuksa skal av før den tid.