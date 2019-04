Tung minimalisme på Knaus

Basstung halvtime med eksperimentell musikk i Knaus skiller seg positivt ut fra det ellers feststemte programmet til Elektrosamfundet.

Den københavnbaserte trønderen Hôy La imponerer i de 30 minuttene hun spiller i Knaus. Hôy La sitt basstunge og dystopiske lydbilde tar seg godt ut på scenen, hvor artistens vokal og framførelse av låtene bidrar til at dette blir en Knauskonsert jeg kommer til å huske i lang tid.

Musikken til Hôy La føles spennende og eksperimentell fra start til slutt og viser at man ikke trenger mange verktøy tilgjengelig, sett at kreativiteten er på plass. Ved bruk av vokal, en synth, en bass, samples og på et punkt en saksofon, framfører Hôy La musikk det er vanskelig å rive seg vekk fra. På tross av gjennomgående bruk av tung bass og industrielle tromme-samples, framstår fortsatt musikken som gjennomført og eksperimentell snarere enn repetitiv og monoton.

Mye av musikkens appell kan tilskrives den høye kvaliteten på vokalen til Hôy La, og den animerte måten hun fremfører hver låt på. Intensiteten i ansiktsuttrykk og kroppsspråk stemmer godt overens med musikken som presenteres, og skaper et hypnotiserende lydbilde som gir konserten et noe ritualistisk preg.

Noe av det kuleste med konserten er hvordan den framstår som helhet ved veis ende. Etter å ha brukt ca. en halv time på konsert med Hôy La, har jeg allerede en følelse av at dette er en artist jeg kommer til å følge med på framover. På et arrangement som Elektrosamfundet, hvor mye av fokuset i år har ligget på EDM og mer fest-orientert elektronika, skiller Hôy La seg ut med sin eksperimentelle og kompromissløse tilnærming til elektronika. Dette er definitivt den konserten jeg kommer til å huske best fra kvelden.