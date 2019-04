Sjangerlek i Klubben

Chinah inntar et smått befolket lokale i Klubben, og demonstrerer hvorfor de er et band det er verdt å følge med på.

Konserten starter uten noe om og men. Artistene stiller seg opp i en trekant rundt instrumentene de skal bruke og setter i gang. Det introverte oppsettet passer godt med musikken, og kvaliteten de framfører den med snakker for seg selv.

Musikken preges gjennomgående av tykke, teksturerte synthlinjer som gjør en god jobb med å bære den drømmende vokalen til vokalisten. Med kreativ bruk av instrumentene de har tilgjengelig, viser Chinah godt musikalsk håndverk. Bandet presenterer gode lydbilder med kule effekter. Variasjonen av lyd gitaristen presterer å framstille i løpet av konserten er imponerende og bidrar sterkt til at det er vanskelig å la seg kjede av musikken.

Chinahs musikk er preget av sjangerlek med indie, komponenter man assosierer med tyngre elektronika og elementer fra RnB. Sjangersjongleringen fungerer utmerket live, og utgjør et godt vern mot faren for at musikken skal framstå repetativ over tid.

På tross av labert oppmøte i klubben leverer Chinah en kvalitetstung konsert, og fyller tomrommet i Klubben med god musikk. Mange av låtene høres betraktelig bedre ut når de fremføres live, enn det de gjorde på album og EP i forkant av konserten. Spesielt toppsingelen deres «Away from me» slått godt an i lokalet, og har betraktelig mer trykk i seg nå, enn da jeg sjekket den ut på Spotify. Chinah får gradvis belønning for strevet, hvor andelen publikum i Klubben mot konsertens slutt har steget betraktelig, og Chinah kan forlate scenen til solid applaus.