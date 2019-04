Bli en informert velger for en bedre fremtid

Politikk oppfattes gjerne som kjedelig, men nå er klimasaken viktigere enn noen sinne.

Denne våren har vi vært vitne til Greta Thunbergs evne til å engasjere tusenvis av elever til å streike for klimaet. Dette har du vel fått med deg, hver fredag siden 20.august 2018 har den 16 år gamle jenta sittet utenfor Riksdagshuset i Stockholm og gått til skolestreik for klimaet. Uken etter den globale skolestreiken i mars ruslet jeg forbi en hjemmelaget oppfordring: “Redd naturen.” Det var ikke mer som skulle til før jeg virkelig følte på plikten til å engasjere meg.

Jeg har i lang tid vært en av dem som lukket munnen rundt bordet idet ordet politikk har dukket opp. Politikk har aldri engasjert meg, har jeg sagt. Kanskje fordi jeg har oppfattet ordet politikk som et noe av det aller tørreste. Jeg har aldri vært typen til å rope høyest i en brennheit politisk diskusjon; jeg har heller valgt å tie i en halvtime, i visshet om at diskusjonen snart tar slutt. Èn ting er jeg i hvert fall sikker på; jeg er ikke den eneste som synes det er et ork å bry seg.

Til høsten er det fylkes- og kommunevalg, og med den stemmeretten jeg har skal jeg jo selvsagt stemme. Men hva stemmer en såkalt ikke-engasjert velger? Du er engasjert i klimasaken sier du? Men politikk er for komplisert. Det er der vi tar feil. Klimasak er politikk! Det gjelder nå å gjøre seg kjent med hvilke partier som mener hva i klimasaken.

Om du klikker litt rundt på internett finner du ut at FNs klimapanel antar at temperaturen på jorden vil øke fra 1,1 til 6,4 grader i løpet av de neste hundre årene. Dette kan bety at vi vil oppleve et klima som byr på både gloheite sommere og iskalde vintre. Det kan vel være fint det, med et forutsigbart temperaturskifte? Men la oss ta en titt på været. Den siste uken har lyngbranner herjet over Trøndelag. Kombinasjonen av flere uker med varmt og tørt vårvær, samt hyggelige måltider rundt engangsgrillen i sola, viser igjen å ikke være en sikker vinner. I følge NRK ble det 2000 skogbranner i Norge i fjor sommer, det er dobbelt så mange som i 2016 og 2017. Dette kan være noen av konsekvensene vi ser av synlige klimaendringer.

Jeg tar meg selv i nakkeskinnet, og til neste valg skal jeg lese meg såpass godt opp at jeg vet hvilket parti jeg virkelig vil stemme på. En politisk diskusjon kan faktisk være mye mer enn et uinteressant samtaleemne. Som velger må du selv gjøre deg opp en mening om hva du mener er den beste løsningen for å komme til mål i klimasaken. Fordi politikerne er enige om målet i klimapolitikken, men de er ikke alltid enige om veien dit.

Derfor ønsker jeg å minne deg på, på tampen av semesteret våren 2019, at; hvis de unge kan, kan selvsagt du og! Som medborger burde du gjøre deg informert om politikernes meninger i klimasaken, slik at du og selvsikkert kan entre valglokalet i høst. God eksamenstid, og godt valg når den tid kommer!