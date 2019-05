Studentene på fjorden

Mens studenter sitter i kriker og kroker over hele Trondheim by og leser til eksamen, finner NTNUI Seiling motivasjonen et annet sted enn kun på lesesalen.

Seilsport ◉ Seilsport foregår i form av kappseiling i seilbåter. ◉ Seiling i Norge styres av Norges Seilforbund. ◉ En konkurranse innenfor seiling kalles for regatta. ◉ Konkurranseseiling foregår både individuelt og i lag. ◉ Seiling er en egen gren i sommer-OL og er den sommer-idretten hvor Norge har flest OL-gull.

Nede på Skansen i Trondheim gjør leder Rasmus Wichstrøm Munter i NTNUI Seiling og makkeren hans seg klare for årets første onsdagsregatta.

– Onsdagsregattaen er noe vi deltar i hvert år, og er et av våre regelmessige arrangementer i tillegg til mandagstreningene, sier Munter.

I seiling blir flere race, der man konkurrerer mot andre båter, kalt for en regatta. Onsdagsregattaen i Trondheim arrangeres hver onsdag gjennom hele sesongen, og er åpen for alle som ønsker å delta. Vinneren av regattaen er laget som gjør det best totalt.

I likhet med andre regattaer har man en bane der man legger ut bøyer. Startstreken er mellom to bøyer, og når startskuddet går seiler man ut på banen. Den første båten som krysser mållinjen vinner racet.

Poengene man får tilsvarer hvilken plass man havner på, som vil si at om man får ti førsteplasser får man ti poeng, og om man får ti andreplasser får man 20 poeng. Deltakerne med lavest poengsum vinner regattaen sammenlagt.

Størrelsen teller

For å bli en god seiler er det tre hovedaspekter man må mestre. Det ene er fysisk form, som er vanlig i alle idretter. I tillegg er det en god del taktikk og teknikk.

– I seiling kan man ikke bare seile der man vil. Man må jobbe mot vinden, og da er det mye taktikk i når man burde snu og gjøre ulike ting. De som er veldig gode i taktikk er ofte de som gjør det best. Hvordan man setter opp båten til forskjellige forhold har også mye å si for farten, sier Munter.

Det er ulike klasser i en regatta, fordelt etter hvilken båt man seiler. Her er det størrelsen på båten som bestemmer hvilken klasse man deltar i. Det er flere båttyper og flere klasser i onsdagsregattaen.

LES OGSÅ: Ikke bare for store, sterke menn

– Vi seiler i en båt som kalles Yngling, som er en tremannsbåt. Denne båten har en svær metallbit under seg som gjør at den ikke kantrer, så det er en veldig solid båt å seile, og en båt som er veldig bra for nybegynnere. Den har blitt brukt som OL-båt, så den fungerer også bra som regattabåt som konkurrerer mot hverandre, forklarer Munter.

Kjølig start på sesongen

NTNUI Seiling arrangerer hver april og i slutten av august nybegynnerkurs for å lære nysgjerrige studenter hvordan man seiler.

– Vi gjør det ganske bra på nybegynnersiden. Kurset som vi arrangerte nå i april ble utsolgt på en time, så det er ganske populært, sier Munter.

Kurset hadde 30 deltakere som lærte hvordan man skulle seile, operere en båt og alt grunnleggende rundt seiling i løpet av en helg. Munter forteller at de merker en økning i medlemstallet på grunn av nybegynnerkurset. Søndagsøkten ble derimot avlyst på grunn av sterk vind og sterke bølger.

– Det virket som at alle var utrolig fornøyde. Det var mye vind den siste dagen, men vi fikk til tre av fire økter, sier han.

Etter nybegynnerkurset skal alle deltakere kunne operere båten på egen hånd. Samtidig får man muligheten til å delta på arrangementene til NTNUI Seiling, og muligheten til å leie båter og seile på egenhånd ute på fjorden.

De mer erfarne seilerene i NTNUI Seiling hadde åpningsregattaen sin helgen før.

– Det begynte å snø på søndagen, så det ble en kald start på sesongen. Men alt i alt er vi veldig fornøyde med sesongstart, sier Munter.

Foto: Kjartan Nyberg Håland

Fra nybegynner til OL-utøver

NTNUI Seiling består i dag av omtrent 290 medlemmer, der 10-15 av dem er aktive seilere som konkurrerer.

– Nivået er veldig spredt. Vi har folk som har vært med på nybegynnerkurs én gang og som leier båter og seiler for gøy, også har vi folk som har konkurrert aktivt i seiling i flere år. Vi prøver å få inn flere og flere aktive seilere som vil konkurrere, men vil også alltid ha flere nybegynnere, sier Munter, som selv har drevet aktivt med seiling siden videregående.

En av Norges beste seilere er Herman Tomasgaard. Han studerer til vanlig ved NTNU, men har tatt permisjon for å fokusere på seiling fram mot OL i Tokyo i 2020.

– Jeg har prøvd å kombinere seiling og studier noen semestre, både med full studieprogresjon og halv studieprogresjon. Det er ofte vanskelig å finne tid til å lese på samling, noe som kan føre til at lesingen går veldig opp og ned i perioder, sier han.

Tomasgaard gikk i februar av med seier i årets første verdenscupregatta i Miami. Dette var hans første verdenscupseier. I april kom både han og medseiler Line Flem Høst på hver sin fjerdeplass fra verdenscupen i Italia.

LES OGSÅ: Skal ro seg til seier med blod, svette og årer

Kjemper for å rykke opp til Eliteserien

Foto: Kjartan Nyberg Håland

NTNUI Seiling deltar også i Seilsportsligaen, som er en liga for seilforeningene rundt omkring i Norge. I dag seiler NTNUI Seiling i førstedivisjon, men har et mål om å rykke opp til Eliteserien denne sesongen. Det blir med andre ord mye seiling på NTNUI Seiling i sommer.

– Forrige sesong var vi bare en plassering unna å rykke opp, så i år har vi virkelig troen, sier Munter.

For Tomasgaard var målet for sesongen å ta noen medaljer i de største regattaene: verdenscup, EM eller VM.

– Jeg klarte gull i årets første verdenscup, og fjerdeplass i den andre. Målet for resten av sesongen blir å prøve å følge opp med lignende resultater i EM og VM, sier han.

Planlegger studentmesterskap

Videre planlegger NTNUI Seiling å arrangere studentmesterskap i september.

– Det er fortsatt i planleggingsfasen, men vi håper å få det til. Seiling er ikke en egen gren under Studentlekene, så da er vi nødt til å arrangere vår egen turnering, sier Munter.

Om alt går etter planen går mesterskapet av stabelen den 13. september i Trondheimsfjorden. Da har NTNUI Seiling et håp om å samle alle seilglade studenter fra hele landet.

Seiling som eksamensmotivasjon

Selv om eksamensperioden nettopp har startet for de fleste studenter, finner NTNUI Seiling eksamensmotivasjonen et annen sted enn på lesesalen.

– Vi prioriterer ikke akkurat onsdags-regattaen i eksamensperioden, men de som vil seile den seiler, også håper vi at det fine været holder seg resten av tiden, slik at vi kan få seilt mye, sier Munter.

Han ser fram mot denne sesongen, og håper at den blir en suksess.

– Hvis været blir slik som mai i fjor så blir det mye seiling både for nybegynnere og aktive, sier han.