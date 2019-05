Demonstrerer fortsatt mot klimaendringer

Nå har både NSO og EO gått inn for at deltakelse ikke skal regnes som skulking.

Den 15. mars kom den verdensomspennende bevegelsen Fridays for Future til Trondheim. Da samlet skole­elever seg for å gå i protesttog, med beskjed om at dette ville foregå hver fredag for å få fram budskapet. Bevegelsen har allerede fått med seg elever over store deler av verden, og 131 land var involvert på samme dag som det startet i Trondheim. Målet med protesten er å rette opp­merk­somhet mot klimaendringer og å nå politikerne, særlig når det gjelder tograders­målet som ble fastsatt i Parisavtalen.

Fridays for Future har blitt mye omtalt både i media og av det offentlige, på godt og vondt. Det har blitt diskutert om elevene som deltar skal få gyldig fravær på grunn av politisk aktivisme, eller om det skal regnes som skulking. Nå har Norges Studentorganisasjon (NSO) sammen med Elevorganisasjonen (EO) sendt ut en pressemelding hvor det står at protestene ikke kan regnes som skulking.

– Vi i Norge har vært heldige med at unge som gamle kan vise sin misnøye i streiker, demonstrasjoner og andre former for lovlige markeringer. Dette er demokratiske virkemidler som politikerne burde støtte, skriver NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen i pressemeldingen.

Les også: Fridays For Future has arrived in Trondheim

– Paradoksalt

Foto: Agathe Waage/privat FÅR STØTTE: Påtroppende leder Alida D’Agostino i Elev­organisasjonen, mener elever og studenter skal vite at organisasjoner støtter dem.

– Det handler om å engasjere seg. Når ungdom har gjort det tidligere har det ikke blitt så mye oppstyr, men dette har gått globalt. Det snakkes om at ungdom skal engasjere seg, så teller det ikke når de gjør det.

EO har gått sammen med NSO for å uttale seg om dette, delvis på grunn av at NSO har større mulighet til å uttale seg om klimaproblemer. I tillegg har deltakerne i demonstrasjonene vært elever og studenter, noe som gjør at både NSO og EO er naturlige støttespillere.

– Vi skal gjøre alt vi kan som elevorganisasjon for at det skal være enklere å engasjere seg. Det skal ikke være sånn at man må ha et politisk verv. For mange kan dette være starten på et engasjement, og vi vet at mange elever ikke dro på demonstrasjoner i frykt for at det skulle gå utover vitnemål. Vi skal jobbe hardt for at elever skal engasjere seg, forteller D’Agostino.

Fridays for Future-bevegelsen har planlagt protester hver kommende fredag framover, og norske elever har nå støtte fra begge organisasjonene.

– Elevene og studentene skal vite at de har organisasjoner som støtter dem i valget om å delta. De skal få noe ut av det, sier D’Agostino.