Ikke kverk kaktusen

Mange tenker på plantehold som mer stress og arbeid enn belønning. Vi trenger ikke grønt i hjemmet uansett, eller?

Hurtigliste: • Ikke drukne plantene dine, det er en vanligere død enn dehydrering. • Vann gjerne nedenifra, det er slik de vokser i gartneriet. • Planter med stor potteklump holder jevnere fuktighet og er lettere å ta vare på enn de med små. • Om du dyrker selv, husk gjødsel. • Lys er kjempeviktig, men trenger ikke å være naturlig så lenge det er nok. Kilde: Skarstein, Ladsteing og Gagnås

Planter er en god investering og ofte mindre tidkrevende enn du tror. De er sunne både for inneklimaet og den mentale helsen. Det forklarer Tove Ladstein, som er ansatt ved Opplysningskontoret for blomster og planter. Mest kjent er det at planter renser lufta i varierende grad, men påvirkningen er større enn som så.

– Vi er laget for å leve i grønne og naturlige omgivelser, og vitenskapen har vist at mennesker som ikke omgir seg med planter vil gravitere mot grønt på veggene i form av bilder, forteller Ladstein.

Planter er en viktig del av vår verden og uten dem vil hjemmet kunne virke litt trist. Ladstein innrømmer at å huske på de grønne vennene sine er vanskelig. Selv bruker hun triks som mobilalarm og selvvanningspotter.

Nybegynnerplanter

Foto: Jarl Van Sterkenburg

– Planter som aloe vera og ulike former for kaktus er fine for dem med lite tid til plantestell. De holder godt på vann og står sterkt rustet mot tørke.

Han påpeker også at overvanning ofte er mer dødelig enn tørke. Etter en lang ferie vil mange være snille med plantene sine og sper på litt ekstra godt med vann. Resultatet kan fort bli råtne røtter og døde blader.

Mange planter ønsker også å stå helt tørt når vintertiden setter inn. Noen arter, som sommerfuglgaukesyra, vil visne fullstendig og ikke vise livstegn før til våren igjen. Da trenger den på nytt vann for ny sommerblomstring.

Spiselig hobby

Foto: Jarl Van Sterkenburg

– Det er noe veldig tilfredsstillende med å kunne sammenligne årets resultater med fjorårets. Du ser utviklingen, både av planten selv og i dine egne ferdigheter, sier hun. For nybegynnere anbefaler hun å starte enkelt med de mest hardføre plantene. Utendørs er vekstforholdene ideelle, om det så skulle være i en bøtte på balkongen med litt vann i ny og ne. Spinat, kålvekster og rødbeter er vanskelige å ta livet av og derfor fine å starte med.

Om det mangler plass på hagefronten er det også flere planter som egner seg innendørs. Spesielt tomatbusker, mini­paprika og physalisplanter er lette å holde, forklarer Skarstein.

– Slike planter gir mye og tar lite. Det beste er at du kan servere salat med grønnsaker du har dyrket selv.

Matrester i potta

Da Skarstein selv startet sin reise så tok det en stund før iveren virkelig satte inn. Første året dyrket hun rødbeter på hybelen, men da hun satte dem ut i hagen sluttet de å vokse.

– Jeg gravde et hull i plenen og satte rødbeten der, uten gjødsel. Det er ikke mye næring i en gressplen.

Planteliste • Sommerfuglgaukesyren er en lilla­bladet plante som helst skal ha jevnt med vann og medium med sol – da blir fargen penest. Om du plasserer den i et nordvendt vindu vil den trives ypperlig. Husk at selv om den ofte visner på høsten, blomstrer den igjen når du vanner den til våren.



• Sukkulenter er en gruppe planter som lagrer vann i blader og stengler, og tåler derfor tørke svært godt. Helst skal du la dem tørke mellom hver vanning og plasser dem gjerne på en lun plass. Mengden sol som sukkulenter tåler varierer, men ofte trives de med medium mengde. Både aloe vera og kaktuser er sukkulenter.



• Svigermors tunge består av en blad­­rosett med skarpe blader av varierende lengder og flotte grønn­toner. Den er kjent som en gammel og trofast husvenn som du nærmest må gå inn for å kverke. La den gå tørr mellom hver gang du vanner den, som trolig er et par ganger i måneden på sommerstid.



• Husk at planten har det best om du gir den litt ekstra kjærliget!



Kilde: Skarstein, Ladsteing og Gagnås

Derfor anbefaler hun å bruke hva enn du har for hånden som gjødsel, og ugresset du luket tidligere gjør like god nytte som matrestene dine. Selv lager hun kompost i en vaskebøtte.

Som med gjødsel har hun eksperimentert med lyskilder. Flere studenter bor i kjellerleiligheter, og da er det kanskje ikke optimalt å dekke det ene lille vinduet med planter og blomster. Løsningen kan være så enkel som rørlys.

– Av erfaring trenger det ikke være naturlig lys så lenge det er nok lys. Spesielt hvitt lys ser ut til å gjøre jobben.

Felleshage

Av frø og løker har Skarstein vært en ekte student og brukt det som brukes kan. På Trondheim Folkebibliotek har de en egen avdeling døpt frøbiblioteket, der planteglade kan låne og dele frø som de ønsker. Om du foretrekker netthandel finnes det også sider som norske solhatt.no med økologiske frø.

Som student har Emma begrensede boforhold, og i høst hadde hun ingen egen hage å utfolde seg i. Hun tar aktivt del i Studenthagen, en hage dyrket av og for studenter, og satte nylig i gang et prosjekt med barna fra Moholt studentbarnehage. Målet er å dyrke en liten hage både barna og studentene rundt kan ha glede av, med flust av spiselige og fargerike plantevekster.

– På den måten kan jeg også dele plante­gleden med andre, det er jo drømmen.