Et dypdykk ned i avgrunnen

Trøndelag teater formidler menneskelig motbydelighet på en utsøkt måte.

Trøndelag Teaters oppsetning av romanklassikeren Bildet av Dorian Gray (1890) vekker mange følelser i publikum, ikke minst skrekk. På tross av overflødig symbolikk imponerer teateret med mesterlig avsky.

Handlingen i stykket sentrerer rundt Dorian, en vakker ung mann som besetter alle rundt seg med sin ungdom og skjønnhet. Denne besettelsen får skikkelsens kunstneriske omgangsvenn til å male et bilde av ham slik han ser ham - et bilde som vekker så sterke følelser hos Dorian at han selger sjelen sin for å få beholde sin ungdom og skjønnhet for alltid. Men mens Dorian selv forblir uforandret, reflekterer portrettet alle hans tiltagende grusomme handlinger, til det til slutt er så forferdelig å se på at Dorian gjemmer det vekk.

Oscar Wilde er for ettertiden blant annet kjent for sine mange og utsvevende homofile kjærlighetsforhold, noe som reflekteres sterkt i originalromanen og som førte til rettssak og straff for forfatteren i hans egen tid. Teateret har stått hardt på for å overføre disse homoerotiske undertonene til scenen, både ved å spille et utdrag fra rettssaken før stykket begynte, gjennom kjemien og kontakten til skuespillerne på scenen, og ved å bruke bananspising som en gjennomgående symbolikk gjennom hele skuespillet. Men mens spenningen som fremkalles gjennom kontakten skuespillerne imellom framkalles på et mesterlig vis, bidrar derimot alle bananene kun til å gjøre symbolikken overtydelig og til tider direkte pinlig.

På tross av overflødig symbolikk og unødvendige karakterer presterer regissør Hildur Kristinsdottir å formidle en helt spesiell stemning gjennom imponerende sceniske effekter. Lyset er en essensiell del av hvordan Dorian blir portrettert, og lar hans transformasjon fra engel til demon bli enda tydeligere.

Spesielle lydeffekter understreker humoren av å spise en banan med kniv og gaffel, og poengterer det motbydelige i å drepe sin beste venn. Som alltid er Trøndelag teater glade i å gjøre abstrakte versjoner av kjente verk. Mange av disse stemningsscenene fungerte særdeles godt i Bildet av Dorian Gray, blant annet en motbydelig festescene etter at Dorian fant ut at forloveden hadde begått selvmord.

Tross enkelte svakheter og forvirrende sidespor, oppleves Bildet av Dorian Gray fremdeles som en utrolig sterk forestilling, med skuespillertalenter som til enkelte tidspunkt vekker slik gru og avsky i publikum at stykket sitter igjen i kroppen i lang tid i etterkant.