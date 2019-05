– Vi må ikke være naive og tro at ting alltid vil bli bedre

Sarah Sørheim er redd for en utvikling der mistillit vil slå rot i samfunnet.

Sarah Sørheim: Yrke: Nyhetsredaktør i NTB.



Bosted: Oslo, sammen med kjæreste og barn.



Fotballag: Liverpool.



Er dårlig til å: Lage mat, men kan lage pinnekjøtt.



Klarer seg ikke uten: Den store veska. Alt fra tørre sokker til bleier til barna finnes i den.



Favorittartist: Bob Dylan.

Den 24. april hadde Sarah Sørheim livesending sammen med Aftenpodden på Studentersamfundet, og hun er imponert over det fantastiske studentmiljøet i Trondheim.

– Jeg var en veldig dårlig student, men jeg klarte å fullføre en bachelor i kunsthistorie. Det satt langt inne, sier Sørheim, som tror at det gått enda verre med studiene hvis hun hadde studert i Trondheim.

Senere har hun erfart at prioriteringen på skolefronten ikke var så dum. Hun brukte all sin tid i studentradioen i Oslo, Radio Nova, noe som også viste seg å bli hennes inngang til arbeidslivet. Hennes første faste jobb ble som kulturredaktør i Klassekampen, bare 27 år gammel. Sørheim har jobbet i Dagbladet, NRK, Dagens Næringsliv og Aftenposten. Nå skal hun snart gå inn i jobben som nyhetsredaktør i Norsk Telegrambyrå (NTB).

Kranglet seg til en karriere

Sørheim hadde aldri noen plan for hva hun hadde lyst til å gjøre, og fulgte heller personlige interesser. Blant dem fantes en stor interesse for journalistikk. Med en mor innen kulturlivet og far som forfatter var det liten tvil. Hun har jobbet mye innen kultur som journalist og redaktør, men hennes første møte med journalistikken var i lokalavisen på Romerike da hun var 16 år.

– Jeg klarte å krangle meg inn der og det var jeg skikkelig fornøyd med, sier Sørheim. På jobbintervjuet for redaktørjobben i Klasse- kampen brukte hun også all tiden på å krangle.

– Vi hadde helt motsatte syn og hadde en skikkelig opphetet samtale, forteller Sørheim. Mot hennes forventninger fikk hun jobben og skryter av sjefen som turte å satse på noen som kanskje ikke var den mest åpenbare kandidaten.

– Det er viktig som leder å rekruttere mennesker som ikke bekrefter ditt eget verdens- bilde. Spesielt journalistikken, som burde strebe etter å løfte alle ulike meninger fram i lyset, har godt av å utfordre sine egne synspunkter.

Det er denne balansen mellom ulike syn, sannhet og troverdighet som gir skikkelig god journalistikk.

– Å jobbe i Klassekampen vekte et samfunns-engasjement i meg som kanskje lå der litt latent. Jeg lærte utrolig mye av å jobbe der, sier Sørheim.

Sosiale medier fører til demokrati

Vi befinner oss i en digital verden og nesten alle har en smarttelefon i lomma med hele verden bare et tastetrykk unna. Sosiale medier er en stor del av dette.

– Sosiale medier har åpnet og demokratisert journalistikken. Nå kan publikum gi tilbake-meldinger og det har journalistikken hatt godt av, forklarer Sørheim.

Sørheim kan huske en analog verden og en analog presse. Hun husker også en selvtillit blant journalistene som falt i grus da kommunikasjonen gikk begge veier.

– Plutselig kunne du få kritikk for artikkelen du trodde var helt perfekt. Det var brutalt, men veldig positivt, sier Sørheim.

Sosiale medier fører til en evig debatt. Det tror Sørheim er utelukkende positivt, men hun tror aldri at sosiale medier vil erstatte de etablerte mediene.

– Etablerte medier går gjennom en kvalitetskontroll som sosiale medier ikke gjør, forteller hun. Det er uansett viktig at mediene er der og kommuniserer med publikum, mener hun.

Fake news

Sørheim forteller at norske medier lever i beste velgående og har en sentral rolle i landet, men hun er likevel bekymret for vår evne til å se flere sider av samme sak.

– Vi lever i en tid der vi har uendelig tilgang på kunnskap, informasjon og verktøy. Det tilsier at mennesker skal være opplyste og reflekterte, forteller Sørheim.

Likevel ser hun en stadig voksende mistro til medier og mistro til at mennesker vil hverandre vel. Hun tror at mye av grunnen til dette er framveksten av populistiske krefter som kjemper mot hverandre.

– Mediene skal være en uavhengig kraft som gir en stemme til alle. Jeg er redd for at flere alternative medier skal vokse fram. At medier går fra å være denne kraften til å bli et verktøy for en bestemt gruppe og kjempe mot andre grupper, forteller Sørheim.

Norge er riktignok ikke helt på dette nivået, men Sørheim peker mot USA med en president som har erklært sin mistro mot pressen og mener at de skriver falske nyheter.

– Det blir et ekkokammer, der alternative medier tilpasser seg leserens verden, sier Sørheim. For henne er det viktig at alle stemmer blir hørt slik at disse gruppene kommer fram i lyset og korrigeres i offentligheten.

Noe å kjempe for

Stoksvik er imponert over studentmiljøet i Trondheim.

– Og ting har alltid gradvis blitt bedre og bedre.

Det er farlig, tror hun, å ta det for gitt at ting alltid vil gå bra. En burde ikke ta det som en selvfølge at de som styrer landene i denne verden alltid vil befolkningens beste. I Europa blir journalister arrestert og drept for å ha et kritisk syn mot styresmakter. Det hadde Sørheim aldri trodd kom til å skje i hennes levetid.

– Det er en deprimerende tanke, men samtidig inspirerende. Det gir oss noe å kjempe for, sier Sørheim.

Pressen kan fungere som en påminner, tror hun. En slags felles hukommelse som minner folk på å kjempe for sine verdier og at det ikke alltid er en selvfølge at alt går bra.

– Vi må aldri være naive eller sløve, sier hun.

Fra Aftenposten til NTB

– Det å være leder handler mye om å forholde seg til mennesker. Derfor falt det naturlig for meg å være leder, forteller Sørheim.

Samtidig som hun elsker folk, liker hun også å være en del av mange saker samtidig.

– Jeg ville vært en utrolig dårlig gravejournalist. På samme måte som jeg var en dårlig student. Jeg er altfor utålmodig og nysgjerrig, sier Sørheim.

Hos NTB har hun lagt spesielt merke til vaktsjefens skjermer.

– Det er flere skjermer som viser nyheter fra hele verden som oppdateres hele tiden. Jeg elsker det, forteller hun.

Den 1. mai tar hun over som nyhetsredaktør i nyhetsbyrået NTB. Det er en overgang fra avis til byrå, fra kultur til nyheter. For henne er tiden inne.

– Nå er jeg klar for nye ting og gleder meg til å jobbe med nyheter, sier Sørheim.

I Aftenpodden har hun jobbet med mer enn bare kultur, og har formidlet nyheter fra alle deler av samfunnet. Overgangen til nyhetsredaktør føles som et naturlig skritt. Sørheim har aldri følt seg knyttet til ett spesielt felt, men har interessert seg for alt som foregår i samfunnet. I en tid hvor behovet for informasjon er høyere enn noen gang, ønsker hun å bidra til at nyhetsbyrået leverer med ekstrem høy troverdighet.

– Jeg gleder meg til å stå i nyhetsstrømmen og ser fram til å starte for fullt i ny jobb, sier Sørheim.

