– Ingen som sier de er glad i å drikke øl, kan drikke denne

Under Dusken har testet ølen du kan drikke ute nå.

Sommerølen har ennå ikke ankommet butikkene, men med en uvanlig varm april er utepilsinga allerede godt i gang. Om du sverger til Dahls, Tuborg eller Ringnes: Under Dusken har testet seks øl du kan nyte i sola i mellomtiden. Med et panel satt sammen av både mer og mindre ølglade studenter er både du som nerder over humletyper og du som heller drikker cider i sola representert. Ingen øl ble testet blindt – vi vet at estetikken har noe å si i vårsola. Poengsystemet er basert på den subjektive opplevelsen av å drikke ølen i grønt gress badet i solskinn.

Seidel

Foto: Redaksjonen

Pris: 22,90 kr

Alkoholprosent: 4,7 prosent

Av farge er ølen gul, litt som smeltet smør. Boksen gir assosiasjoner til oktoberfest, men utover det framstår designet som billig. Ølen har heller ingen markant lukt, men panelet mener den minner svakt om gammel fyll.

Det smaker ikke mye, men helt greit, og har et hint av smør. Panelets minst ølglade kan få i seg et par slurker, resten hevder man kan få i seg dette kun om man skal drikke øl på trass. Smaken blir bare verre for hver slurk. Skal denne ølen nytes må været være jævlig bra.

– Jeg kan drikke dette om jeg har drukket så mye at jeg ikke lenger tenker på hva jeg putter i munnen.

Poeng:

Hoppy Blond: 3/5

Ølskeptiker: 2/5

Ølentusiast: 3/5

Bare øl

Foto: Redaksjonen

Pris: 22,90 kr

Alkoholprosent: 4,7 prosent

Bare øl har ikke lagt inn noen stor innsats i visuell utforming. Estetikken står likevel til merket, og panelet er enige om at merkevaren er gjennomført. Ølen er gyldenbrun av farge, men i likhet med Seidel er også denne ganske tynn. Den har også mye kullsyre, og skummet dør raskt.

Av smak er Bare øl relativt tam, og opplevelsen trekkes ned av for mye kullsyre. Man blir også såpass mett av den at det er umulig å drikke en hel sekspakning. Panelet beskriver smaken som ganske kjedelig og lite inspirerende. Til gjengjeld er den lettdrikkelig, og kan fungere godt om man ikke har som intensjon å drikke store mengder.

Poeng:

Hoppy Blond: 2/5

Ølskeptiker: 2/5

Ølentusiast: 2/5

Pokal

Foto: Redaksjonen

Pris: 22,90 kr

Alkoholprosent: 4,5 prosent

Hvorfor må billig øl se så billig ut? Estetikken gir assosiasjoner til en halvgod lokalklubb i fotball, og får ingen designpris fra dette panelet. Ølen er lys og har mye kullsyre, et faktum som blir særdeles tydelig når smaken skal bedømmes. Mens den totale mangelen på smak slår positivt ut for panelets ølskeptiker, er resten av panelet mindre imponert og sammenligner Pokal med en tam Farris.

– Den smaker litt metallisk. Men det er boksen.

Med lite smak, mye kullsyre og labert design passer denne ølen bedre som tørstedrikk enn til en rolig ettermiddag i hagen.

Poeng:

Hoppy Blond: 1/5

Ølskeptiker: 4/5

Ølentusiast: 1/5

Brooklyn Bel Air

Foto: Redaksjonen

Pris: 39,90 kr

Alkoholprosent: 4,5 prosent

Etikettens rosa og blå farge fanger oppmerk-somheten vår i butikkhylla. Brooklyn Bel Air minner utseendemessig mest om en kvalmende søt cider, ment for å markedsføres mot jenter i alderen 18-21 år. Panelet er delt i om designet er for sukkersøtt og lite ølvennlig, eller om det ser fint ut. Ølen i seg selv er ganske opak og strågul i fargen.

Surølen dufter godt og fruktig, men er fortsatt ganske mild på lukt. Smaksmessig blir dette kveldens overraskelse. Brooklyn Bel Air smaker både surt og litt bittert, men er sommerlig og frisk. Ølen har mye smak, noe som kan gjøre den overveldende om du skal drikke flere på rad.

Denne fungerer godt som et oppfriskende element om du ellers drikker vanlig øl. For testens ølskeptiker falt denne i god jord, da den ikke innehar den typiske bitre ølsmaken og heller minner om cider. Panelet er enige om at dette er en god uteøl, og et godt studentalternativ til å kjøpe dyrere surøl på polet.

Poeng:

Hoppy Blond: 4/5

Ølskeptiker: 4/5

Ølentusiast: 4/5

Eiker Pineapple Habanero

Foto: Redaksjonen

Pris: 69,90 kr

Alkoholprosent: 7 prosent

Ikke la deg lure av at det står «Midsummer» på etiketten. Flaska gir kanskje umiddelbare assosiasjoner til sommer, og har et nærmest hjemmelaget preg, men kombinasjonen av glassflaske og en del bunnslam gjør den mindre egnet til konsum i det grønne, og den er uegnet å drikke rett fra flaska. Okergul og tåkete, men med mye aktivitet i glasset.

Lukta er sterkere enn flere av de andre i denne testen, og et hint av krydder treffer panelets neser. Mistanken kan bekreftes etter første slurk – dette er det chili i! Panelets ølskeptiker, som har like lav toleranse for krydder som for øl, er særdeles lite fornøyd. Chilismaken overdøver det meste annet, og er av det slaget som setter seg i munnen i lengre tid.

Dette er ikke en øl man drikker mye av, og er i alle fall ikke noe du tar med deg ut for å ta et glass i sola.

Poeng:

Hoppy Blond: 2/5

Ølskeptiker: 1/5

Ølentusiast: 2/5

Kinn Kveps

Foto: Redaksjonen

Pris: 49,90 kr

Alkoholprosent: 6 prosent

Her skal Kinn ha ære for design. Ølen ser både kul og innbydende ut, og illustrasjonen av en knallgul veps gjør seg godt mot den brune flaska. Selve ølen er ganske lys og gyllen i fargen, og har en del skum. Den er også rimelig grumsete, og mengden bunnslam gjør den mindre vennlig å drikke ute og rett fra flaska.

Av lukt er Kveps ganske syrlig og litt skarp, og kan minne om sensommer og slått. Smaken er også veldig skarp og lite fyldig. Ølen har en litt brent smak, og er ganske bitter. Summen av dette gjør at den blir ganske tung å drikke, og at den blir veldig mettende.

Dette er ikke noe du kan drikke store mengder av, og den egner seg mer som en rolig kveldsøl etter at sola har gått ned.

Poeng:

Hoppy Blond: 3/5

Ølskeptiker: 1/5

Ølentusiast: 3/5