Soundtrack til siste innspurt

Blir det litt for mye «lo-fi hip hop-beats to relax and study to» mot slutten av semesteret? Her er musikken som byr på litt mer enn bare et beroligende bakteppe til eksamenstidens emosjonelle berg-og-dalbane.

Kommentar



Ble påskeferien litt for lang? Sitter det langt inne å skulle åpne bøkene før eksamen? Begynner du å tvile på om høyere utdanning er noe for deg? Da er denne lista til deg. I opptakten til eksamenstiden gjennomgår man store deler av følelsesspekteret, fra bitter gråt og selvmedlidenhet, til mestring og lykkerus. Prosessen kan sammenlignes med de velkjente sorgstadiene – fornektelse, sinne, for-handling, depresjon og (forhåpentligvis) aksept.

Å oppdage ny musikk står kanskje ikke høyest oppe på prioriteringslista akkurat nå, men slapp av – her får du levert fem album, ett for hvert stadie, som hjelper deg med å takle denne tunge tiden.

1. Fornektelse: Svømmebasseng – Broder

Du har hele tre uker på deg før eksamen – et hav av tid! Hva kan gå galt? Vel, det er strengt tatt ganske mye som kan gå galt, men den visdommen har ikke sunket inn ennå. På dette stadiet lever du i fornektelsens fantastiske verden og blir selvfølgelig med på å drikke øl eller bade i det litt for kalde vannet framfor å svinne hen på lesesal. Hva kan vel passe bedre som soundtrack enn drømmende indie-pop? Broder av Svømmebasseng passer perfekt til late, bekymringsfrie «sommer»-dager som disse.

2. Sinne: Attan – End Of

Plutselig er det bare noen dager igjen, og sinnet melder sin ankomst. Du er sint på deg selv og din manglende selvdisiplin, sint på Gunnar Bovim, sint på vennene dine som lokket deg med bading og øl. Til dette stadiet trenger du et album så brutalt at du må snu bildet av foreldrene dine på nattbordet når du skal høre på det. Et slikt album er End Of fra finnmarkingene i Attan.

3. Forhandling: Iglooghost – Neō Wax Bloom

Sinnet må vike for en ny følelse – et nytteløst håp om å kunne slippe unna hele greia. Du bruker timer du burde brukt på å lese til å saumfare ntnu.no for å finne et nytt (og mer overkommelig) studie å starte på til høsten, sjekker muligheten for å få forfalsket en legeerklæring til eksamensdagen og søker spontant på personlig trener- og bartenderkurs på samtlige asiatiske øyer du kan finne. Du befinner deg i stadie nummer tre – forhandling. Mens du sitter krøket over pc-en i sene nattetimer og legger de villeste planer, trenger du musikk som er tilsvarende vill og energisk. Iglooghost sitt debutalbum Neō Wax Bloom byr på vakker elektronisk musikk med høyt tempo og høyt turtall.

4. Depresjon: Elliott Smith – Either/Or

I denne fasen er du rett og slett utrolig deppa. Intet håp er i sikte, og drømmen om utdanning, jobb og A4-liv virker fjernere og fjernere. Det er en vedtatt sannhet at Elliott Smiths klassiker Either/Or er det ultimate sippe-albumet. Her er det bare å pakke seg godt inn i egen selvmedlidenhet og gråte en skvett eller ti.

5. Aksept: Kanye West – Graduation

Endelig begynner du å akseptere tingenes tilstand. Du stiller vekkerklokka altfor tidlig, fyller termosen med altfor sterk kaffe og stålsetter deg for å lese altfor mye pensum. Til det siste stadiet i eksamensprosessen er soundtracket ditt Graduation fra verdens beste selvhjelpsguru og life coach Kanye West. Greit, han er kanskje ikke den du ville tatt råd fra på alle livets områder, men når det kommer til selvtillit og stå-på-vilje har han tross alt mye å by på.

Albumet fra 2007 er både oppløftende og motiverende, og sverger du til dette i innspurten til eksamen er det nesten umulig å stryke. Noen kraftige opp- og nedturer er nesten uunn-gåelige i eksamenstida, men det gjør underverker å ha et passende soundtrack. Når musikken er god, er allting godt.

