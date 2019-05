Anderson .Paak ‒ Ventura

Om det er noe vi trenger for å kicke i gang våren på ordentlig, så er det denne plata fra Anderson .Paak.

Anderson .Paak er tilbake med enda en musikalsk gave til sitt publikum, kort tid etter forrige utgivelse. Ventura kommer kanskje overraskende raskt, men byr på noe helt annet enn forgjengeren. Der Oxnard var .Paaks hiphop- og rap-høydepunkt så langt i karrieren, er Ventura et tilbakeblikk til sporene hans i soul-, funk- og jazz-sjangerne.

På plata har .Paak med seg en god gjeng samarbeidspartnere. Albumet åpner opp med «Come Home» hvor André 3000 bidrar med rap på deler av låta. Det er en stor glede å høre rap møte et bredt spekter av sjangre hvor Anderson .Paak virkelig blomstrer. Det er spesielt i låta «Winners Circle» jeg mener dette kommer sterkest fram, når .Paak skaper en perfekt symbiose av funk, soul og rap. Det superdeilige koret løfter låta og tar den raskt inn under mine personlige favoritter fra Ventura.

Les også: Sit-lederen tjente mer enn statsministeren

I et av hans siste singelslipp før albumet ble utgitt fikk vi gleden av kjærlighetslåta «Make It Better». Den er et samarbeid med en av de største legendene fra Motown-perioden, Smokey Robinson, som setter sitt preg på låta med sin velkjente rhythm-n-blues og stødige vokal.

Det hele avsluttes med enda et stort artistnavn: Nate Dogg. Låta «What Can We Do?» høres først ut som en allsang med hensikt å samle inn penger til veldedighet, men er i virkeligheten noe helt annet. Akkurat hva får jeg ikke helt satt fingeren på, men de indiske vibbene underveis i låta får meg uansett til å nikke med.

Til fansen som har savnet Anderson .Paaks sound fra gjennombruddsplata Malibu, er Ventura noe å fryde seg stort over. .Paak går tilbake til røttene og viser at han er en allsidig artist. Store navn på lista over samarbeidspartnere løfter utgivelsen til nye høyder, men det er uten tvil .Paak jeg sitter og lytter til. Hele plata bringer med seg kraftige og sårt trengte vår-vibber, og vil bli spilt hyppig i tiden framover.

Les også: Møt folkene bak Bakkefestivalen