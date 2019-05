En Samfundetleders årsoppgjør

Fra familie i mer rurale områder, fra venner i andre studiebyer og fra mer eller mindre irriterte medlemmer av Samfundet får jeg stadig samme spørsmål: Hva gjør egentlig Styret?

Vi bør kanskje starte med det enkleste spørsmålet: Hvem er egentlig Styret? I lovene til Samfundet står det at Studentersamfundet skal velge en leder (dette tar mellom tre timer og to dager), og at lederen selv velger sitt styre, som må bestå av minst seks personer. Disse må deretter godkjennes av Samfundet på et samfundsmøte for å sørge for at det ikke består av uegnede personer.

I Samfundets lover står det videre at Styret har ansvar for at samfundsmøter avholdes, fortrinnsvis på lørdager gjennom semesteret. Utover dette skal Styret arrangere festlige sammenkomster og representere Samfundet. Når det gjelder festlige sammenkomster kan det stilles spørsmål ved hvor festlig Styrevaffel og Generalforsamling har vært, men vi har også arrangert to spenstige festmøter (og enda ett festmøte). Styret jobber også med Samfundets politiske profil, som innebærer at samfundsmøtene og debattene som vi arrangerer er innholdsmessig gode, og samtidig sørge for at vi har en politisk stemme. Når det det kommer til det sistnevnte har dette vært mer synonymt med å jobbe opp mot NTNUs utbygging og vårt eget nybygg, heller enn å utarbeide egne resolusjoner, noe vi gjerne skulle gjort mer av. Å jobbe med utbygging har på den annen side også vært veldig spennende, og jeg gleder meg til å gå langs NTNU fra Gløshaugen og ned til nye stor-Samfundet.

Les også: Hjemme på Samfundet

Blant Styrets morsomste oppgaver er det å representere Samfundet. Dette innebærer å representere medlemmene av Samfundet i møter med frivillige og administrasjonen, men også å være organisasjonens representanter uten-bys. Det er når vi kommer ut av Trondheim vi skjønner hvor heldig vi er: Ikke bare er vi en stor organisasjon som får til noe av de kuleste arrangementene i Norge, men vi er også en gjennomført enhet som jobber sammen for å sette studiebyen Trondheim på kartet. Dette er noe som virkelig legges merke til utenfor byen vår, til og med provinsbyen Oslo misunner hva vi har på Elgeseter. På sånne besøk er det vanskelig ikke å bli stolt, og det har vært ordentlige høydepunkter i løpet av året som har gått.

Jeg kan med hånda på hjertet love alle medlemmer av Samfundet at Styret 2018/19 har jobbet døgnet rundt for å gjøre Samfundet bedre. Som den ansvarlige for å velge et styre kan jeg også si at ingenting av det jeg har fått til ville vært mulig uten deres fantastiske innsats og humør. Det er lite jeg kan si som virkelig uttrykker den takknemligheten jeg har til Samfundet, men størst av alt er de sju vennene mine som har støttet meg døgnet rundt i ett år.

For å oppsummere: Styret gjør veldig mye. Kanskje er til og med en tekst som dette for lite plass til virkelig å forklare hva vi gjør, men heldigvis har Samfundet en påtroppende leder i Frida Jerve som kan få arve den oppgaven. Så hva gjør egentlig mitt styre nå? Vi sitter i Storsalen og gleder oss til å se hva det nye Styret får til.

Les også: Her er det påtroppende Samfundetsstyret