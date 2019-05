Har du noen gang ergret deg over å bruke tid på å skrelle grønnsaker og frukt når du er skrubbsulten?

Du trenger: 3 bananskall Ca 1 dl kokosmasse (eventuelt en dæsj kokosmelk) 3 grønne chili 4-5 sjalottløk Fersk ingefær, 4-5 cm stor bit 3 hvitløksfedd En håndfull karriblader (eventuelt en klype malt karrikrydder) Salt og pepper Olje En klype hver av: Gurkemeie Korianderfrø Fennikelfrø Sennepsfrø Spisskumminfrø

Til tider kan det være et ork å måtte finne fram skrelleren nederst i den rotete kjøkkenskuffen, for så å måtte stå bøyd over søppelkassen eller vasken før du kan sette i gang med middagen skikkelig. Men selv om du skreller er det ingen grunn til å gjøre skallet om til avfall! Det kan nemlig bli råvarer til egne smakfulle retter. I tillegg får du en rekke fordeler dersom du velger å bruke skall i matlagingen din. Mange av næringsmidlene og mineralene ligger like under skallet, og risikerer derfor å gå tapt dersom man benytter en kniv eller en skreller til å fjerne det. Om du lar skallet være på, sørg for at du vasker råvarene godt, særlig om det har vært i kontakt med jord. Slik sikrer du at du får fjernet eventuelle jordrester før du har det i gryten eller pannen.

En eksperter i team-gruppe (EIT) bestående av medlemmene Marie, Vanessa, Eirik, Ørjan, Viktoriya og Vilde i landsbyen Fremtidens mat ved bruk av bioprodukter, har ønsket å fokusere på å minske matavfall, noe som har resultert i heftet Skall er knall. Her finnes det en rekke fakta om økonomiske og bærekraftige faktorer for hvorfor dette er gode alternativ, samt ti ulike oppskrifter for hvordan du kan utnytte bananskall, epleskall eller gulrotskall for å nevne noen. Denne oppskriften er inspirert av deres oppskrift på bananskallcurry. Ifølge heftet til EIT-gruppen inneholder bananskallet mye kalium, i tillegg til mer fiber enn selve fruktkjøttet. Så neste gang du tar deg en banan etter trening eller til frokost, ikke kast skallet, men heller sleng det i fryseren og oppbevar det til en dag du ønsker å prøve noe nytt.

Et tips fra gruppen er å benytte deg av grønne, umodne bananer til denne oppskriften.

Slik gjør du:

Kutt av endene på bananen, fjern skallet og kutt det i tynne strimler eller små biter. Kok dette i noen minutter med litt salt til de er myke. Om du ønsker å fjerne mest mulig av bitterheten i skallene bytter du vannet en gang og koker opp på nytt. Sett en tørr panne på medium varme. Ha i korianderfrø, fennikelfrø, sennespsfrø og spisskumminfrø. Rist frøene i noen minutter. Ha i en dæsj olje og stek til du hører og ser at frøene begynner å poppe. Ha i løk, chili, karri og gurkemeie og stek til løken har myknet. Tilsett deretter hvitløk ingefær. Stek i ett-to minutter. Ha så i kokos og bananskallbitene. Skru opp varmen og stek i noen minutter til. Om du ønsker mer saus kan du tilsette en dæsj kokosmelk, vann eller kraft og la det putre i noen minutter. Topp gjerne med koriander eller persille. Server for eksempel med ris og nanbrød.

