Sommerens festivaltips

Sommeren begynner å nærme seg, og det samme gjør musikkfestene, teltlivet og insta-bonanzaen. Her er noen av festivalene vi i musikkredaksjonen gleder oss mest til.

Primavera Sound Barcelona – 27. mai - 2. juni

De siste fem årene har jeg sett på line-upen til Primavera Sound i Barcelona med undring. Hvordan klarer de å lage en så allsidig og kvalitetspreget line-up år etter år? Følelsen av undring blir fort erstattet med irritasjon når eksamen, for femte året på rad, kommer mellom meg og det jeg antar er tidenes festivalopplevelse. Hvis du skulle være så heldig å ha fri i perioden 30. mai til 1. juni, anbefales det på det varmeste å ta turen ned til Barcelona for å delta på Primavera Sound.

Årets line-up inneholder det meste man kan ønske seg, og enda mer. Blant artistene finner vi NAS, norske Boy Pablo og Sigrid, Carly Ray Jepsen, Charli XCX, Danny Brown, Erykah Badu, Iglooghost, Janelle Monáe, James Blake, Mac Demarco, Miley Cyrus(!?!), Peggy Gou, SOPHIE, Robyn og Rosalía. Dette er et lite utdrag fra et musikkprogram så proppet med kvalitet og gøy musikk, at det godt skal la seg gjøre å finne en bedre line-up noe annet sted i Europa.

– Markus Lynum

Field Day – 7. - 9. juni

Festivalen har dette året byttet beliggenhet slik at de får integrert fire store varehus de kan bruke som konsertscener med et ellers stort uteareal, og vil dermed gi publikum muligheten til å slappe av på gresset mens de hører på HOMESHAKE, for så å gå og danse til Todd Terje til klokken tre på natten i insta-vennlige klubbomgivelser.

– Markus Lynum

Trondheim Rocks – 27. - 29. juni

Dette er bare noen få eksempler på det relativt brede programmet, hvor rocken blir vist fram fra alle sine beste sider. Man kan derfor forvente å møte folk i alle aldre, og det blir høy skinnvestfaktor og massevis av rå musikk.

– Maren Høgevold Busterud

Hovefestivalen – 28. - 29. juni

Alle over som var 16 år i årene før sommeren 2014 kan trolig huske vakre omgivelser, en festivalcamp med mye liv og et rikt aktivitetsområde innenfor festivalens gjerder i årene før festivalen takket for seg for snart fem år siden. Vi er spente på hva den gjenoppståtte festivalen har å by på denne gangen, og håper at mange gode festivalminner skapes på Tromøy flere år framover.

– Lisa Bye

HEIM – 26. - 27. juli

Dersom kurs ikke skulle være noe for deg, kan man alltids ta en deilig svømmetur i Trondheimsfjorden eller slappe av på campen. For JA, det er en festivalcamp! Noe som er et stort pluss for å få en skikkelig festivalfølelse, sammen med gode venner, god mat og en varm øl som har godgjort seg i teltet i forveien.

– Lisa Bye

Dekmantel Festival – 31. juli - 4. august

Festivalen finner sted i Amsterdam Bos, en skog rett utenfor byen, og kan skilte med solide etterfester på etablerte klubbscener i selve Amsterdam etter programslutt klokken 23. Hvis man er giret på en mer urban og nisjepreget festivalopplevelse enn for eksempel Roskilde og Øya, og i tillegg kunne kombinere den med et avbrekk fra den norske sommeren, vil Dekmantel være et solid og godt valg.

– Markus Lynum

Øya – 7. - 10. august

Tungvektere som Erykah Badu, Robyn og The Cure er blant headlinerne, men pass også på å få med deg ferskere artister, slik som Girl in Red, Pen Gutt, Pom Poko og Brenn. Øya er festivalen der du får i både pose og sekk, så gjør deg klar for fire dager med allsang og nye oppdagelser i skjønn forening.

– Edel Farstad

Pstereo – 15. - 17. august

Internasjonale stjerner som Testament, First Aid Kit og Bloc Party tar turen til Trondheim for anledningen, men norske stjerner, både nye og kjente, får også stor plass i programmet. Stjerneskudd som Girl in Red og Fay Wildhagen, deriblant. Selvfølgelig får også Trondheims egne Temporary og Pom Poko vist fram hva de kan.

– Maren Høgevold Busterud