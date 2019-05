Dette gleder vi oss mest til å se

Team Me

Team Me er det bandet jeg har sett live desidert flest ganger i mitt liv – ikke så rart, i og med at vi deler hjemsted. Jeg husker showene deres som likeverdige til det å styrte tre liter energidrikk per låt. Om du ikke dro hjem som et gjennomsvett lykketroll, hadde du egentlig sett Team Me da? Jeg er spesielt spent på bandets utvidede besetning, og hva dette gjør med låtene. Jeg gleder meg til å sjekke, og priser meg uansett lykkelig for at bandet endelig er tilbake. Se dem på lørdag under Pstereo!

– Maren Høgevold Busterud

Foto: Siri Frøystein

Pom Poko

Om trondheimsbaserte Pom Poko har gått deg hus forbi er det nå på tide å sjekke de ut, og det får du mulighet til om du besøker enten Marinen denne sensommeren, eller Øya litt tidligere. I en kombinasjon av punk, pop og mer til, får man høre et unge, lovende, og ikke minst utrolig dyktige musikere i dette bandet. Debutplata deres, Birthday, har mottatt strålende kritikker, og jeg gleder meg til å høre deres eksplosive musikk igjen.

– Lisa Bye

TØFL

Foto: Siri Frøystein

– Lisa Bye

IDLES

IDLES spiller en skitten, mørk, veldig typisk britisk post-punk, og jeg kan bare se for meg hvordan stilen overføres på scenen. Jeg gleder meg til å sjekke om bildene i hodet mitt samsvarer med virkeligheten på onsdagen under Øyafestivalen. Bandet er relativt ungt, men slapp to album i fjor, og det siste, Joy as an Act of Resistance, ble en personlig 2018-favoritt.

– Maren Høgevold Busterud

The Cure

Foto: Siri Frøystein

– Maren Høgevold Busterud

Iggy Pop

Lørdagen under Trondheim Rocks inntar Iggy Pop – punkens gudfar – scenen. Om du er av typen som gjerne vil oppleve de største gamlingene før det er for sent, så anbefaler jeg å ta turen denne dagen, for når kan vi regne med et besøk igjen? En lang karriere, både som soloartist og med The Stooges, har resultert i en legendarisk diskografi. Om du vil varme opp til Iggy Pops show, så vil jeg anbefale å høre på The Idiot, debuten fra 1977, Brick by Brick, og det nyeste Post Pop Depression. Tre herlige album fra tre vidt forskjellige epoker i karrieren.

– Maren Høgevold Busterud

Yves Tumor

Foto: Siri Frøystein

– Markus Lynum

Laurel Halo (DJ-sett)

Laurel Halo har siden debuten i 2012 med skiva Quarantine imponert kritikerne med musikken sin, samtidig som hun konsekvent har holdt seg utenfor mainstreamen. Etter hun begynte som aktiv DJ, i tillegg til virket sitt som artist, har hun i større og større grad inntatt en mer sentral rolle på den internasjonale elektronikascenen. Med et enormt musikalsk repertoar, og en tilnærming til mixing som er preget av bakgrunnen hennes fra Detroit og lengre opphold i Berlin og London, har hun blitt en prominent skikkelse innenfor klubbmusikk. Fredag 9. august inntar hun Øya, og hvis man skulle være i humør for å danse løs, vil nok Laurel Halo tilby et DJ-sett det vil være vanskelig å overgå.

– Markus Lynum