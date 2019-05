Brutal ærlighet

Punkrock-bandet Blomst viser at sjangeren er noe for alle.

Iført i deres gjenkjennelige tennisdrakter med korte shorts og pannebånd entrer bandet Blomst på scenen i Bakkegata på Møllenberg for den siste Bakkefestivalen. Når vokalist Ida Dorthea Horpestad spør publikum om vi fryser i det kalde og våte vårværet denne lørdagen og publikum bekrefter dette, får vi slengt et selvsikkert «pingler!» tilbake, noe som setter standarden for et kraftfullt, ærlig og humoristisk show.

Bandet har siden de startet opp i 2010 representert et solid garasjepunk-band, og selv om de nå har flyttet fra Trondheim hvor det hele begynte, viser de stor glede av å være tilbake. Tidligere i år slapp bandet plata Blomst IL, hvor mye av det vi får høre denne kvelden er hentet fra.

P3-anbefalte «Penger i Madrassen» har rukket å bli en publikumsfavoritt siden den kom ut som singel i forkant av albumutgivelsen, og det er ikke tvil om at Blomst sitt harde ytre oser ut fra scenen i Bakkegata denne lørdagen. Deres brutalt ærlige sangtekster er noe som kjennetegner bandet, noe låta «De Retusjerte» også er et godt eksempel på.

Det er med mye humor Blomst introduserer hver låt underveis i opptredenen, noe som sprer mye glede blant publikum til tross for regn og noen ynkle varmegrader. Blant annet får vi høre litt om hvordan bandmedlemmene møtte hverandre i Trondheim for mange år siden før låta «Kompiser», fra deres første album Blomst, er i gang.

Det hele avsluttes med «Oss Som Bare Drar» fra deres ferskeste album, og vi får høre Horpestads dype og kraftfulle vokal en siste gang. Igjen beviser Blomst at punkrock ikke trenger å bare være for de spesielt interesserte, men at sjangeren også kan fenge de aller fleste lyttere.