Ny headliner til Pstereo

Underworld tar over headlinerplassen på Pstereo etter Prodigys tragiske avbud

Underworld er annonsert som ny headliner på Pstereo etter at Prodigys frontfigur, Keith Flint, gikk bort tidligere i år, og bandet måtte melde avbud. Underworld har siden 80-tallet utforsket sjangergrenser, formet elektronisk musikk og inspirerer fremdeles nye artister i dag. De har vært med på å definere og utvikle progressiv elektronika og house, så det er lite overraskende at liveshowene deres kan bli svært dynamiske. Bruken av visuelle effekter sammen med den klassiske teknomusikken får konsertene til å ligne den villeste klubbfest.

Bandet har de senere årene gjestet noen av verdens største festivaler og scener: Coachella, Summer Sonic og ikke minst sommer-OL i 2012 er noen få eksempler. Underworld har foreløpig ikke annonsert flere konserter i Norge utenom Pstereo denne sommeren. Dato og tidspunkt for konserten her er ikke satt, men festivalen finner sted fra 15. til 17. august.

Per dags dato består Underworld kun av to artister, Rick Smith og Karl Hyde, som også var med på å grunnlegge bandet. De startet som en krysning mellom synth-pop og funk, og lot seg inspirere av band som Kraftwerk. Likevel var det låter som “Dark & Long” (1994) og “Born Slippy.NUXX” (1996) som ble bandets gjennombrudd, og sistnevnte står fortsatt som bandets mest ikoniske låt etter at den ble brukt i filmen Trainspotting.

