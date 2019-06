The Hives til Pstereo

For andre gang skal det svenske rockebandet spille i Trondheim

The Hives er bekreftet som Pstereos siste headliner og kommer foreløpig kun til å spille på Marinen under dette Norgesbesøket. Bandet fra Fagersta er kjent for en overlegen holdning, klassisk garasje-stil og ikke minst ekstreme liveshow. Vokalist Pelle Almqvist sin publikumskontakt har tidligere blitt omtalt som fargerik idioti, hvilket indikerer at The Hives virkelig har tatt med seg punkkonsertenes romantiserte kaos inn i 2019.

Tidligere i vår ble låta «I Am Alive» sluppet. Om du lurer på hva låta handler om så har Alquist svaret klart for deg: «[It’s] about crawling up from under a rock and obliterating all resistance that sounds like crawling up from under a rock and obliterating all resistance because it is a band crawling up from under a rock and obliterating all resistance. Use it in your own life to help you obliterate your own resistance». Hjernen bak disse visdomsordene kan også helt sikkert hjelpe deg med å utslette all motstand på Marinen i august.

Selv om denne låta er det siste The Hives har gitt ut siden 2015, har nok å plukke fra til settet i sommer for det om. Studioalbum nummer to, Veni Vidi Vicious fra 2000, regnes som deres store gjennombrudd. Her finner man blant annet superhiten «Hate To Say I Told You So». En gitar hero-klassiker, Spiderman soundtrack og vaskeekte arrogant garasjepunk. Rett og slett en moderne klassiker.