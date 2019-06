Storslått jubileumsfeiring

STEINKJERFESTIVALEN: Åge Aleksandersen og Sambandet leverer som alltid show og god stemning på Steinkjerfestivalen

I anledning 35-årsjubileumet til det massive albumet Levva Livet! og sitt eget 70-årsjubileum, har Åge Aleksandersen for tredje gang valgt å ta turen til Steinkjerfestivalen. Minst fire generasjoner med nordtrøndere har samlet seg i regnet, og dårlig vær til tross er det tydelige forventninger om god stemning - som alltid når trønderrock-legenden skal stå på festivalens hovedscene. Allerede før konsertstart kan man høre at det ikoniske «Levva Livet!»-refrenget synges fra publikum. Når Åge og Sambandet åpner med nettopp denne låta til allsang fra et fullsatt festivalområde, så er tonen satt. "Vi gi da vel faen i regnet" roper Åge, og jammen stopper regnet også halvveis ut i åpningen.

Etter å ha forsikret oss om at det er deilig å være tilbake, følger 70-åringen opp med «Fire Pils og en Pizza», og hyllesten til trøndernes de facto nasjonalrett blir tatt godt imot av festivalpublikummet, med høy faktor av både allsang og sving. På refrenget til den roligere «Lys og Varme» trenger ikke Åge engang å åpne munnen, og det er en tydelig rørt jubilant som takker de oppmøtte. "Det her e jævlig stort for mæ" forsikrer han om, etter å først ha fortalt om den gangen han var på samfunnshuset i Steinkjer for 50 år siden og spilte for drøyt 20 personer. Det føles genuint, og det er tydelig at Åge er her for å feire, ikke bare sitt eget jubileum, men også trøndersk musikkhistorie. Alle skal få være med på feiringen, og det er til og med en døvetolk oppe på scenen sammen med musikerne.

Les også - Lil Halima når ikke ut til alle på Steinkjerfestivalen, men gir de mest entusiastiske tilhørerne en konsertopplevelse for livet.

Men det er ikke bare Åge som skal feire i kveld, også et Samband i storform får god til å skinne. På samtlige sanger er flere medlemmer av bandet fremme på scenekanten for å vise seg frem, og antall saxofon- og gitarsoloer mistet jeg tellingen på. Til tider blir det kanskje litt for mye av det gode. Et roligere midtparti avsluttes med en tilsynelatende endeløs versjon av «24.12», hvor så godt som hvert enkelt medlem av Sambandet får lov til å bidra med hver sin solo, før sangens refreng framføres en siste gang forvridd gjennom en vocoder. Klokken er nå 00:30, og selv om det uten tvil er en interessant versjon av låten, ser det ut til at mye av publikum nå begynner å bli litt slitne etter en lang festivaldag.

Artistene på scenen har derimot fremdeles masse å gi, og avslutter med et smell. Publikumsfavorittene «Min Dag», «Suttekluten» og «Rio De Janeiro» kommer på rekke og rad. På nytt fylles festivalområdet med allsang og svingdans. "E dåkk drittlei no?" spør Åge før kveldens siste sang, og selv om klokken nå er 01:00 og 70-åringen har holdt på i nesten to timer, er publikum igjen klare for mer. Kveldens feiring avsluttes med en mash-up av «Twist and Shout» og «Levva Livet», som til slutt fører ut i en siste kakafoni av hvert eneste instrument i Sambandet. "Fyfaen dæm e rå!" utbryter den eldre damen på siden av meg. Jeg må si meg enig.