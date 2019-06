Levende potensiale

STEINKJERFESTIVALEN: Halie overbeviser langt sterkere på scenen enn i studio, og på Steinkjerfestivalen stråler hun av talent.

Halie har allerede blitt utpekt som Norges nye pop-håp, en kategori som etterhvert begynner å bli ganske folksom. Med bare fire singler ute så langt – alle fine men ingen spesielt unike – er det vanskelig å avgjøre hva det er ved akkurat dette talentet som skiller henne ut i fra mengden, men det er helt til man hører 18-åringen live. For med en gang Halie står oppe på en scene viser hun et stort potensiale som foreløpig ikke har kommet like tydelig frem på studioinnspillingene hennes.

I et lokale som er fullt fra konsertstart åpner artisten med sine første utgitte låter, «Youth» og «Echo». Halie er karismatisk og trygg på scenen, og allerede under de to åpningslåtene viser hun at hun har en svært sterk stemme. Sangeren har god kontakt med publikum fra start, men det er likevel først etter at hun har fremført den helt nye og uutgitte låten «New Feels», en fin og fengende poplåt, at det virkelig begynner å løsne også ute i salen. Når denne følges opp med låt nummer fem for kvelden, singelen «Holiday», synger samtlige i publikum med på det relaterbare refrenget og herfra er stemningen bare stigende.

I den seige pop-balladen som følger begynner Halie virkelig å skinne. Her roes det først kraftig ned, før låten gradvis bygger seg oppover mot en intens avslutning hvor sangeren får stort rom til å vise frem styrken og bredden i stemmen sin på imponerende vis. Spesielt når hun går litt dypere og råere stråler virkelig potensialet ut. Publikum er også åpenbart overbevist og det unge talentet får så god respons at hun bokstavelig talt hopper av glede oppe på scenen. Det er rett og slett utrolig sjarmerende å se hvor genuint glad og gira hun er over å stå på scenen.

På de resterende fire låtene holder stemningen seg på topp blant publikum og Halie fortsetter å stråle på scenen. Spesielt kveldens nest siste låt, den også uutgitte «Bad Advice», står frem som kanskje noe av det beste jeg har hørt fra Halie så langt. Også dette er en noe mørkere og seigere pop-låt enn de fleste hun har gitt ut hittil, hvor sangeren får rom til å vise frem hele registeret sitt. Med flere låter av denne kaliberen vil 18-åringen virkelig ha noe spennende på gang. Til slutt avrundes det hele med publikumsfavoritten «Not Yours» og her er det en gjeng på første rad som nesten klarer å utfordre en tydelig rørt artist når det kommer til lydnivå på refrenget. Konserten avsluttes dermed med stemning på topp, hvor det unge talentet på scenen har virkelig overbevist.