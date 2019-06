Metter sultent publikum

STEINKJERFESTIVALEN: Med en helt ordinær opptreden tilfredsstiller Arif et fullsatt telt.

Siden sitt debut-album har Arif etablert seg som en av de definerende stemmene i moderne norsk hip hop. Med suksessen til singelen «Alene» og som en fjerdedel av supergruppen MARS, som består av Karpe og Unge Ferrari, har rapperen over de siste par årene virkelig nådd nye høyder. Dette har åpenbart også ungdommen i Steinkjer fått med seg, fordi når Oslo-artisten kommer ut på scenen drøye 15 minutter på overtid er det svært trangt om plassen inne i teltet som er festivalens nest største scene.

Arif er full av energi og etter å ha åpnet sterkt med «Sulten» danser han seg gjennom «FackerMedMeg», «2012» og «AV&PÅ». Når publikum kjenner igjen den nylig utgitte «Eskimoblod» kan man se at rapperens energi også smitter over og det er tydelig at den nye singelen allerede har slått godt an. Om det siste i repertoaret til Arif blir tatt godt imot får kveldens eldste låt det til å koke, for i det øyeblikket første tone på «Flexnes» kan høres stiger stemningen blant publikum til nye nivåer. Det holdes gående med «Sorry Mamma» og konserten når kanskje sitt absolutte makspunkt når Arif kjører på med et lite MARS-medley. Selv uten de tre andre medlemmene er det tydelig at både «Jeg er lei meg» og «Jeg bruker ikke kondom» er blant festivalpublikummets absolutte favoritter i kveld. Arif selv holder det gående oppe på scenen, han har en naturlig karisma i alt han gjør enten det er dansing, rapping eller småprat mellom låtene.

Den uutgitte låten «Hvem er du», som visstnok skal komme neste fredag, er kanskje det svakeste bidraget i kveld uten at det setter noen stor demper på stemningen. Det hele avsluttes sterkt med «BBB» og «Alene» og det er tydelig at det fullsatte teltet er fornøyde med kvelden. Arif gjør egentlig ikke noe utenom det man burde kunne forvente, og besøket på Steinkjerfestivalen er nok ikke noe mer enn en helt ordinær opptreden for den populære rapperen, men i dette tilfellet holder altså en helt ordinær opptreden fremdeles et rimelig høyt nivå. Man skjønner hvorfor artisten har nådd dit han har nådd, og hvis Steinkjerfestivalen klarer å booke han igjen spørs det om Arif ikke fortjener en plass på den aller største scenen.