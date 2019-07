Keltisk punk på full rulle

TONS OF ROCK: Dropkick Murphys «kicked ass» på den store scenen på Tons of Rocks første kveld.

Det siste bandet før headliner Kiss skal spille på hovedscenen under festivalens åpningskveld, Dropkick Murphys, har hatt stor kommersiell suksess. Samtidig har de klart å beholde energien til et underground-punkband. Selv om de spiller på den største scenen under Tons of Rock, med tusenvis av tilskuere, har ikke dette bandet mistet gløden som gjør dem punk.

Foto: Thomas Johnstone

Bandet leverer hundre prosent fra første sekund etter å ha gått på scenen. Alle åtte medlemmer, med vokalister Al Barr og Ken Casey i spissen, er klare for å levere et show. Selv om samtlige bandmedlemmer har rundet femti, setter Dropkick Murphys flere yngre band i skam med upåklagelig energi og driv på scenen.

Halvveis inn i konserten kommer bandets definitivt mest kjente låt, «I'm Shipping Up to Boston». Her er det bare å lene seg tilbake å kose seg, og det hersker ingen tvil om at disse gutta kan sakene sine. Keltiske visesanger og punk er som skapt for hverandre.

For meg var det spesielt en mann som stjal showet: Tim Brennan, som trakterer trekkspillet under konserten. De som sier at trekkspill ikke kan være punk burde dropkickes i trynet.

Dette var en konsert jeg storkoste meg på fra begynnelse til slutt. Gå og se dette bandet dersom du får muligheten, for jeg tror ikke det er mulig å bli skuffet av denne opplevelsen her. Det kan du ta mitt ord på.