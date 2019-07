Jo flere vokalister, dess mer søl?

TONS OF ROCK: Amaranthe er vanskelig å plassere, men verdt å se.

Amaranthe som band har røtter i alt fra death metal til listepop, og spenner fra ren kvinnelig vokal til mannlig growling. Det faktum at de har tre vokalister tiltrakk seg også min oppmerksomhet, og fikk meg til å stikke til den såkalte «Scream»-scenen for å se dem under Tons of Rocks første kveld.

Foto: Thomas Johnstone

Det kan debatteres hvilken sjanger bandet egentlig spiller, der noen mener at de går mer og mer for pop, og beveger seg vekk fra rocken. Dersom man kommer til festivalen for å se klassiske metallband som Def Leppard og Kiss, eller kanskje foretrekker mer «straightforward» metall, er Amaranthe kanskje ikke bandet for deg. Om du derimot ser etter et band som blander sjangre og prøver ut nye ting, er dette virkelig et band du burde ta en titt på. Uansett musikalsk ståsted kan du ikke si noe på energien til bandet på scenen.

Det svensk-danske bandet går hardt ut med låter som viser fram de tre vokalisten fra sine sterkeste sider. Likevel er det growleren Henrik Englund Wilhelmsson som stjeler showet for meg. Den ene godlåta blir fulgt opp av den neste, og du kan se at de på scenen liker det de gjør hele veien.

Foto: Thomas Johnstone

Det virket ikke som dette var den beste dagen for clean-vokalisten Elize Ryd, som ikke helt nådde nivået på bandets album, men dette gjorde hun opp for med god tilstedeværelse på scenen. Det trekker likevel konserten litt ned.

Den tredje og nyeste vokalisten Nils Molin er et godt tilskudd til Amaranthe, og jeg gleder meg til å se hva de skal gjøre videre. Alt i alt er dette en konsert jeg koste meg på. Den var ikke perfekt, men god, og jeg anbefaler flere å sjekke ut bandet dersom man liker denne type sjangerblanding.