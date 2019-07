Wolfmother sløver bra i solen

TONS OF ROCK: Det australske rockebandet er en kontrast til den intense metallen ellers på festivalen.

Wolfmother går på en helt tom scene, med kun instrumentene og en skjerm som viser bandnavnet. Den tomme scenen reflekterer også bandets musikk, som er strippet for alt ekstra og fokuserer på en sentral idé eller et karakteristisk riff. Når konserten starter, er det som skjer på scenen tilvarende enkelt, der tre av fire bandmedlemmer er fanget bak trommesett, keyboard og mikrofonstand. Dette etterlater mye tomrom å fylle for bassisten, den mest energiske i bandet, en oppgave han dessverre ikke klarer helt alene. Vokalist Andrew Stockdale prøver å hjelpe ved å tilbringe tid lenger frem på scenen med gitaren, men må raskt tilbake bak mikrofonen så vi kan høre teksten.

Stockdale forteller at de gikk på flyet klokken ett på natten for å rekke denne konserten, som kan forklare følelsen jeg har om at de ikke virker ved sine fulle fem. Dette smitter tydeligvis over på publikum, da rundt en tredjedel ligger eller sitter rundt scenen og slapper av i den stekende solen.

Bandet bruker litt tid på å våkne opp, men på låt nummer fire, «Woman», treffer en av bandets største hits publikum skikkelig. Nå virker de mye mer tilstede på scenen. Herfra blir konserten bare bedre og bedre, og den avslutter med et klimaks i form av bandets største hit, «Joker and the Thief».

Som nevnt fokuser bandet først og fremst på musikken, og musikalsk er dette en av de bedre liveopplevelsene jeg har hatt. Det høres ut akkurat som på plata, og inntrykket tar ikke skade av at det skjer lite på scenen. Vokalisten høres bra ut, og alle spiller akkurat lite godt, noe jeg setter pris på. Jeg kom tross alt for å høre på musikken.

Hadde konserten begynt med energien bandet viste under «Woman» hadde dette kanskje vært en enda bedre opplevelse. Jeg vet ikke om det var på grunn av en sen flytur eller temperatur på 25 grader, men det tok tid før Wolfmother virkelig lettet.