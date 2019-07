Mongolsk metall imponerer stort

TONS OF ROCK: The HU har kun sluppet tre låter til nå, men har allerede rukket å ta verden med storm.

Det mongolske bandet blander tradisjonell mongolsk musikk med hardbarket metall, og lager med det en helt ny sjanger jeg dør etter å høre mer av. Bandet tok metallverden med storm da de slapp «Yuve Yuve Yu» på YouTube, en av bare tre låter som er tilgjengelig fra gruppa.

Foto: Thomas Johnstone

Når man er den aller første artisten til å spille på dag to av Tons of Rock, med atpåtil så lite repertoar, må man tilby noe spesielt for å tiltrekke seg publikum så tidlig. Det var definitivt ikke mangel på folk under konserten med The Hu. Denne helt unike sjangeren klarte å fylle hele «Scream stage», den nest største scenen på festivalområdet.

Fra første sekund bandet er på scenen blir man tatt med på en reise inn i en ukjent kultur. Det er lenge siden jeg har hørt noe så røft, og aldri før har jeg hørt det tradisjonrike mongolske instrumentet morin khuur, eller hestefele som det også kalles, brukt i denne sammenhengen. Et metallband hvor mesteparten av bandet spiller på feler og fløyter hadde kanskje gjort de fleste smånervøse, men det skjer ikke her. The HU får det til å virke som om disse instrumentene er skapt for å spille heavy metal for et publikum som står klare til rocke løs.

Denne konserten var en opplevelse, og den har åpnet øynene mine for en helt ny verden med musikk. Det er fascinerende at metall med røtter i så fremmed kultur og språk klarer å fange så mange folk på en norsk festivalscene. Bandets første albumet, The Gereg, kommer 13. september, noe jeg gleder meg veldig til. Om du får muligheten til å se dem enten før eller etter den tid, så vil jeg anbefale det.