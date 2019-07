Manglet det lille ekstra

TONS OF ROCK: In Flames når ikke helt opp til den opplevelsen som var forventet.

In Flames spiller som nest siste band på hovedscenen på årets Tons of Rock. Med 25 grader tidligere på dagen, som kan være en prøvelse på metallfestival hvor bekledningen jo stort sett er svart, er det lille skydekket og brisen som har dukket opp ganske velkomment.

Bandet har laget et lite metallgjerde på scenen, noe som virker veldig rart. Inntrykket blir at de har sperret seg selv inn på scenen og skapt distanse til publikum. Enkelte i besetningen går fram på scenen ofte nok til at det ikke er et stort problem, men det er akkurat så distraherende og lite gjennomført at det blir et irritasjonsmoment.

Publikum responderer godt på musikken, kanskje spesielt fordi det milde været gir folk ny energi. Likevel når ikke bandet helt opp til hundre prosent enda, men jo lenger de spiller, jo mer energi får publikum. Mot slutten skaper de dermed noen kule øyeblikk, takket være en mix av godt lysshow og en dose gitarsoloer.

Til tross for dette klarte ikke bandet å skape en merkbar kjemi med publikum. I og med at de spiller på en festival, er det dessverre altfor lett å sammenligne dem med en rekke andre band som tidligere har vekket sterkere følelser enn In Flames greier.

Rent teknisk er In Flames gode og vokalisten gjør en god jobb i å formidle låtene. Det er altså kun det lille ekstra, det nesten åndelige, som manglet.