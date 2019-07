Iggy Pop leverer

Når man tenker på 72-åring, tenker man kanskje ikke en fyr som flyter rundt på scenen med mer energi og letthett enn mange nymoderne band. Der har du likevel Iggy Pop i et nøtteskal.

Med tanke på at det var min første Iggy Pop-konsert, var det mange ting som overasket meg, ikke minst sceneoppbygningen. Det er jo veldig vanlig at band har sitt egen banner eller logo på midten av scenen, mens her var hele lengden på scenen kledd i noe som ligna mye på sølvfolie. Dette gjorde at scenen framsto som steril og ryddig, og egentlig minnet mer om en blueskonsert enn en punkkonsert. Denne følelsen ble bare forsterket da to menn med trompet dukket opp på venstre side av scenenen.

Før første låt hadde kommet igang, var hele festivalområde fyllt med tilskuere som ventet i spenning på det jeg mener var festivalens høydepunkt. Konserten åpnet med låta «I wanna be your dog» og det var umiddelbart klart at Iggy har ikke tenkt å gi seg med det første.

Han hopper og danser rundt på scenen, og får sikkelig tak på publikum. Det er tydelig at pulikum er kjent med musikken, og de alle fleste låtene går over i allsang. Set-listen inneholdt de fleste mest kjente slagerne, blant annet «Passanger», «Lust for Life», og «Search and Destroy».

Gjennom hele konserten var det helt sinnsykt å se en rockelegende levere på den måten han gjør. Jeg fikk i fjor med meg Ozzy Osbourne, som da var 69 år gammel. Han leverte et utrolig fint show, men jeg må si at Iggy greide å overgå det. Den energien vi fikk se i går, kunne jeg absolutt ikke forvente av en 72-åring. Han tok ikke engang en eneste pause under hele konserten.

Konserten avsluttet med coverlåta «Real Wild Child (Wild One)», opprinnelig av The Dee Jays. Jeg følte at den låta virkelig representerte Iggy som rockestjerne. Man må tross alt være en «wild one» for å stå på scenen og ta det helt ut på den måten han gjorde hele 42 år etter debutalbumet «The Idiot».

For å konkludere: Å se Iggy Pop var en uforglemmelig opplevelse som på mange måter setter standarden for mange nye band. Om Iggy tar seg en tur til Norge igjen, anbefaler jeg på det sterkeste å ta turen. Det er en opplevelse du virkelig ikke vil gå glipp av.