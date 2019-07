Fra headbanging til latterkrampe

TONS OF ROCK: The Dogs beviser nok en gang at de er Norges morsomste band.

Det første norske bandet til å spille på hovedscenen den siste dagen av Tons of Rock er ingen ringere enn The Dogs, med Kristopher Schau i spissen. Det er en varm dag, men publikum står atter en gang samlet rundt scenen.

Denne gangen får man alt man kan be om fra en konsert: Engasjerte musikere, en karismatisk vokalist, masse aktivitet, der bandmedlemmer på et punkt bytter instrumenter, og humor og råskap av en annen verden. At de heller ikke er redde for å være drøye vises tydelig når Schau dytter mikrofonen ned i buksen til bassisten, for så å synge inn i buksesmekken.

Frontmannen er hysterisk morsom når han drar vitser som er skreddersydd publikummet. Etter en vitseseanse mot foto-pitten, kaster han en av fotografene inn i publikum for en liten runde med crowd surfing. Publikum jubler.

Foto: Thomas Johnstone

The Dogs har sluppet et nytt album hvert år siden 2013, og ser aldri ut til å ta en pause. De fortsetter å levere storartede show, og de kjenner både denne festivalen og dette publikummet så godt at de tar det hele på kornet i stand up-showet sitt.

Et rockeband som får publikum til å gå fra å headbange til å hyle av latter på ti sekunder skal man vanligvis se langt etter. The Dogs har en sjelden gave her, og den går absolutt ikke på bekostning av den hardbarka rocken de spiller. All hail the dogs from hell!

